Le Triangle investit 5 millions dâ€™â‚¬ par an pour rÃ©pondre aux enjeux de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que malgrÃ© les incertitudes

Spécialiste historique en construction de bâtiments agricoles photovoltaïques, le groupe Le Triangle affiche une croissance exceptionnelle de 30 % au cours des cinq dernières années. Une expansion remarquable caractérisée par son entrée réussie sur de nouveaux marchés, tels que ceux de la GMS, des industriels en direct ou par le biais de porteurs de projet. En 2023, Le Triangle a franchi le cap symbolique du gigawatt de puissance solaire installée, le propulsant au premier plan de l’industrie photovoltaïque française. Malgré ce panorama reluisant, des incertitudes demeurent entre chausse-trappes sur le terrain et soutiens erratiques des pouvoirs publics !

« Nous réalisons tout de A à Z. La force du Triangle réside dans l’internalisation de plus de 150 corps de métiers et dans la maîtrise complète de l’intégralité du processus de production de ses solutions solaires : de la conception à la construction » s’enthousiasme Ludivine Courtot, responsable communication et marketing du groupe Le Triangle. La société est en effet aujourd’hui la seule entreprise française à allier la double compétence en construction de charpente métallique et installation photovoltaïque. Elle représente actuellement 15% du marché solaire agricole et GMS en France.

Investissements : 22 500 m² supplémentaires pour renforcer la capacité de production

2023 a été une année charnière pour le groupe, marquée par de très beaux projets. Parmi eux, une collaboration avec Safran en sous-traitance pour l’entreprise Réservoir Sun : une première installation d’envergure en autoconsommation, avec 5 MW installés sur parking industriel privé. Grâce à ses 3 sites de production de 35 000 m² stratégiquement implantés au cœur du Loir-et-Cher, près de 1500 bâtiments agricoles solaires sont fabriqués et montés chaque année par les équipes du Triangle et plus de 100 chantiers d’ombrières photovoltaïques sont prévus sur l’année 2024. Le groupe comptabilise plus de 200MW de puissance installée par an. La forte demande du marché a incité Le Triangle à réaliser des investissements majeurs, avec un budget annuel de 5 millions d’euros. Ces fonds substantiels ont permis, entre autres, le recrutement de 170 nouveaux talents en moins d’un an et ont intensifié les activités de recherche et développement. Le développement du groupe se poursuit avec un projet d’extension de 22 500 m² prévu d’ici 2026, ainsi que la création d’agences de proximité stratégiquement implantées sur tout le territoire français.

Souveraineté industrielle et croissance : Le Triangle vise le milliard d’euros en 2030

« Nous mettons tout en œuvre pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et aux objectifs fixés dans un contexte qui n’est paradoxalement pas très serein. Nous avons besoin du soutien des instances politiques mais tous les voyants ne sont pas au vert. La nouvelle remise en cause du S21 en est un symbole qui pourrait drastiquement redistribuer les cartes. Un pas en avant, trois pas en arrière ! Nous devons aussi faire face à de nombreux freins sur le terrain dans le recrutement et la formation, dans les délais de raccordement à rallonge avec des réseaux qui saturent ou encore dans les délais d’obtention des contrats d’EDF OA avec des agriculteurs qui sont obligés de différer de deux ans leur remboursement de prêts. Autant dire que le marché manque de fluidité et soulève quelques inquiétudes » poursuit Ludivine Courtot. Malgré ces artefacts, le Triangle vise le milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030. En tant que leader sur ses marchés, l’entreprise contribue activement à renforcer la souveraineté industrielle du pays en œuvrant en faveur de la fabrication française. À travers ses efforts continus, le groupe demeure un pilier métallurgiste de l’industrie solaire nationale.