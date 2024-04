Inauguration de lâ€™HÃ´tel Logistique Urbain Lyon Gerland conÃ§u autour dâ€™une forte ambition environnementale

Le HLU (Hôtel Logistique Urbain), situé dans le Port Edouard Herriot à Lyon, a été conçu pour réceptionner les flux de marchandises entrants dans l’agglomération et organiser de façon optimisée leur distribution dans la ville, grâce à des véhicules adaptés aux derniers kilomètres. Il participe en cela au développement des solutions décarbonnées pour l’approvisionnement en marchandises de l’agglomération lyonnaise. Parmi ces solutions, le solaire photovoltaïque relevé de l’évidence…

Implanté en bordure du périmètre de la zone à faibles émissions (ZFE), il répond pleinement aux objectifs de dépollution de la flotte des véhicules professionnels (utilitaires légers, poids lourds). Le HLU, d’une surface de près de 29 000 m², mis en service en juillet 2023, est à ce jour l’équipement de ce type le plus important hors Île-de-France. La construction du HLU a mobilisé un investissement de 46 M€.

Une ambition environnementale forte avec la plus grande centrale de Lyon

Avec plus de 15 000 m² de panneaux photovoltaïques implantés en toiture, (production d’environ 1 MW en crête) le HLU accueille le plus grand parc de Lyon intramuros. L’électricité produite est revendue au réseau. Cette activité est portée par SERL Energie. La part de flux décarbonés en constante amélioration Le site dispose de plus de 9 000 m² d’espaces verts, dans lesquels ont été plantés plus de 250 arbres. Des noues permettent de récupérer les eaux de pluie. Celles-ci sont collectées, décantées pour ensuite réalimenter la nappe. Les flottes de véhicules en direction de la ville sont décarbonées. L’objectif est d’atteindre à minima 50% de flux sortants décarbonés. Ceux-ci font l’objet d’une comptabilisation via un lecteur à la sortie du site.

La part de f lux décarbonés en constante amélioration

Pour répondre à cet objectif, le site est doté d’une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques (IRVE) réalisée par Bump, qui comporte une borne poids lourds libre d’accès, et des bornes sur les quais de déchargement pour les véhicules de livraison. HLU est également situé à proximité du Quai des énergies, sur lequel les véhicules peuvent s’approvisionner en électricité verte et biocarburants et prochainement en hydrogène vert. Enfin, HLU est équipé d’un garage dédié aux véhicules innovants, aujourd’hui exploité par Renault Trucks. Il accueille également une plateforme d’expérimentation de véhicules et services innovants.

L’opération HLU récompensée par la certification HQE Excellent

Réalisée par QUARTUS logistique, l’opération HLU a reçu la certification HQE Excellent, remise par Certivea. Ce label a été délivré à la suite d’un audit réalisé sur la conception et la réalisation du HLU, évaluant la réponse à une série d’engagements en matière de qualité de vie, de respect de l’environnement et de performance économique prenant en considération toutes les composantes du projet immobilier (utilisation des matériaux de construction, aération, ventilation, confort des futurs utilisateurs, etc) et ainsi de contrôler son empreinte carbone de sa construction à son exploitation. L’atteinte de ces objectifs résulte d’un système de management de l’environnement appliqué par QUARTUS Logistique sur l’ensemble de ses opérations afin de limiter leurs impacts sur l’environnement : promotion de la biodiversité, performance énergétique des bâtiments, conception bas carbone et valorisation des filières locales.