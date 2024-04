Voltalia lance la construction du projet solaire Paddock au Royaume-Uni

Voltalia lance la construction d’une centrale photovoltaïque de 49,9 mégawatts dans le sud-est du Royaume-Uni. Le projet couvrira la consommation annuelle d’électricité de plus de 14 385 foyers britanniques moyens et permettra d’éviter l’émission de plus de 35 681 tonnes de CO2 par an. L’électricité sera vendue dans le cadre de contrats de vente à long terme à des entreprises (Corporate PPA) qui consommeront l’électricité produite. La centrale commencera à produire au cours du second semestre 2025. « Voltalia dispose d’un portefeuille de sept installations solaires et de stockage en exploitation ou en construction au Royaume-Uni, d’une capacité totale de 260 mégawatts. Notre pipeline de projets futurs alimentera la croissance dans le pays, ainsi que les activités de service pour les clients tiers », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.