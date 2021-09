GreenYellow continue de progresser au Cambodge

GreenYellow investit depuis plusieurs années au Cambodge, un pays dont la croissance économique est parmi les plus fortes de l’Asie du Sud-Est, et qui doit également relever le double défi de la transition énergétique et de l’augmentation des besoins du pays en électricité pour accompagner son développement.

Dans le cadre de son développement au Cambodge, GreenYellow a travaillé avec le secteur privé du pays pour mettre en œuvre plusieurs projets décentralisés d’énergie solaire malgré un cadre réglementaire complexe. Ainsi, depuis juillet 2021, ce sont plus de 6 MWc de projets solaires photovoltaïques qui ont été sécurisés, à la fois des centrales solaires en toiture pour alimenter des clients privés et des projets au sol alimentant le réseau d’électricité aux besoins croissants.

2,1 MWc sur le plus grand centre commercial de la ville de Phnom Penh

Ces projets ont pour objectif d’aider les clients de l’entreprise à matérialiser leurs engagements en termes de réduction d’émission carbone mais aussi de sécuriser la production d’énergie dans un pays où la demande est en forte progression. À titre d’exemple, la première phase du projet AEON MALL Sen Sok City (le plus grand centre commercial de la ville de Phnom Penh), sous forme d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), a été conclue avec succès et vient de déboucher sur la signature d’un contrat clé en main (EPC) pour la mise en œuvre du projet de 2,1MWc en toiture.

Premier Contrat de Leasing Opérationnel

C’est aussi le lancement de la construction du premier Contrat de Leasing Opérationnel pour une centrale solaire photovoltaïque en toiture devant alimenter l’usine de Betagro (un acteur thaï majeur de l’industrie agroalimentaire) avec une première phase de 400 kWc suivie d’une potentielle extension de 800 kWc. Ces projets ont été menés à bien grâce à la capacité d’adaptation de l’équipe locale (ingénierie contractuelle), sa résilience ainsi que sa créativité face aux défis rencontrés dans un pays aussi exigeant que le Cambodge sur le plan règlementaire.