Inauguration de la centrale solaire de Dommartin-lÃ¨s-Remiremont sur une ancienne friche industrielle

Corsica Sole, producteur français d’énergie solaire et acteur majeur du stockage d’énergie en France, et la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales (CCPVM), ont inauguré jeudi 6 juin dernier la nouvelle centrale solaire de Dommartin-lès-Remiremont, dans les Vosges (88).

Regroupant 12 000 panneaux solaires pour une production annuelle de 5,5 GWh – soit l’équivalent de la consommation électrique de plus de 1200 foyers –, ce projet s’inscrit dans la transition énergétique du département des Vosges à travers la réhabilitation d’une ancienne friche industrielle en une source d’énergie renouvelable.

Favoriser la transition énergétique des Vosges

Située sur un site de 6,7 hectares, cette centrale solaire donne une seconde vie à une zone autrefois utilisée comme déchetterie communale (de 1970 à 1995), puis comme plateforme de concassage de gravats (de 1995 à 2010). Plus récemment, le site a accueilli le festival de musique des Sapins Barbus (entre 2015 et 2021). En 2019, la ville de Dommartin-Lès-Remiremont a vendu le terrain à la CCPVM, qui le louera à Corsica Sole pendant 30 ans. Cette centrale d’une puissance de 5 MWc permettra d’éviter l’émission de 1 800 tonnes de CO² par an(1). Avec ce projet, Corsica Sole ambitionne de contribuer activement à la transition énergétique de la région, notamment dans le département des Vosges.

Expertise française et respect de l’environnement

Lauréat de l’appel d’offres Innovation de la CRE (commission de régulation de l’énergie), ce projet met en avant l’expertise française. En effet, les panneaux solaires sont fournis par Photowatt, l’un des principaux fabricants français. Ces panneaux bifaciaux captent la lumière du soleil par ses deux faces optimisant efficacement la production d’électricité grâce à la réverbération de la lumière sur le sol graveleux du site. La centrale a été réalisée par l’entreprise OMEXOM, filiale du groupe VINCI, qui a fait appel à des entreprises locales en favorisant les emplois locaux. Pour Thomas Muller, Directeur du Développement de Corsica Sole : « Fruit de quatre années de concertation avec les pouvoirs publics et les habitants, ce parc témoigne de notre engagement à transformer des espaces abandonnés en sources d’énergie renouvelable. La réhabilitation de cette ancienne friche en une centrale solaire moderne, démontre notre capacité à conjuguer innovation, expertise française et respect de l’environnement. Grâce à une collaboration étroite avec les acteurs locaux et à des mesures environnementales strictes, nous avons réussi à créer une installation qui bénéficie à la fois à la communauté et à la transition énergétique de la région. » Afin de mener à bien ce projet, une convention a été établie avec l’Office National des Forêts (ONF) et signée avec la SPV (Société de Projet) et la commune, propriétaire des parcelles de compensation, renforçant ainsi l’ancrage local et durable de ce dernier. Ce dispositif réglementaire est à l’origine de mesures environnementales strictes et indispensables au respect de l’écosystème :

Exclusion de 4 000 m² pour préserver l’habitat du Petit Gravelot ;

Protection d’une partie de la zone humide ;

Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères dans les parcelles forestières environnantes ;

Création d’un îlot de vieillissement de 2 hectares dans le massif vosgien, à 5 km à l’Est du site, en compensation environnementale du défrichement de 1,1 hectares.

Pour Catherine Louis, Présidente de la CCPVM : « Cette centrale solaire est bien plus qu’un simple projet énergétique, c’est un véritable atout pour notre communauté. En réhabilitant cette friche industrielle, nous améliorons le cadre de vie des riverains. Ce projet vient également renforcer notre autonomie énergétique, ce qui pourrait à terme se traduire par une stabilisation des coûts d’électricité. C’est un exemple parfait de développement durable qui profite directement à notre population. »

Sensibilisation des jeunes à l’énergie solaire et au développement durable

Dans le cadre de l’inauguration de la centrale solaire de Dommartin-lès-Remiremont, Corsica Sole et la CCPVM ont eu le plaisir d’organiser une visite pédagogique, en partenariat avec le lycée André Malraux de Remiremont. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux des énergies renouvelables et du développement durable, tout en leur offrant l’opportunité de découvrir de nouveaux métiers dans le domaine de l’énergie solaire. Les élèves ont eu l’occasion de parcourir le site de la centrale solaire, d’observer de près ses installations et de bénéficier d’explications détaillées sur son fonctionnement et ses avantages environnementaux. Cette visite interactive permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur les énergies renouvelables et de prendre conscience de leur rôle crucial dans la préservation de l’environnement. En encourageant l’éducation environnementale dès le plus jeune âge, Corsica Sole et la CCPVM s’engagent à former les citoyens responsables de demain, conscients des défis écologiques et prêts à contribuer activement à la transition énergétique de notre société.

Renforcement des liens avec la communauté locale

En parallèle à l’inauguration officielle de la centrale solaire de Dommartin-lès-Remiremont, Corsica Sole et la CCPVM ont eu le plaisir d’inviter les habitants à une visite spéciale du parc. « Ces visites ont pour principal objectif de sensibiliser le public tout en rappelant qu’il est possible de concilier respect de l’environnement et production d’énergie renouvelable », précise Thomas Muller, Directeur du Développement de Corsica Sole. Cette initiative vise à renforcer les liens entre le projet de la centrale solaire et la communauté locale, en offrant aux résidents de Dommartin-lès-Remiremont et des environs l’opportunité de découvrir de près cette installation qui contribuera à façonner l’avenir énergétique de leur région. Les participants ont eu l’occasion de visiter les installations solaires, de rencontrer les équipes impliquées dans le projet et de poser leurs questions sur son impact sur l’environnement, sur l’économie locale et sur leur quotidien. Cette visite permet également aux riverains de mieux comprendre les mesures prises pour préserver l’écosystème local et pour intégrer harmonieusement la centrale solaire dans leur environnement. En favorisant le dialogue et en impliquant activement la communauté locale, Corsica Sole et la CCPVM s’attachent à créer un ancrage territorial solide et pérenne pour ce projet d’énergie renouvelable, qui bénéficiera à l’ensemble de la région des Vosges dans les années à venir.

1La méthodologie utilisée compare l’intensité énergétique de l’électricité produite par la centrale au mix résiduel français (de 370gCO2e/kWh incluant charbon, gaz, fioul, biomasse, et les import).