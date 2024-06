Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF) investit dans le producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables UNITe

UNITe est un énergéticien du renouvelable multi-technologie avec plus de 1,5 GW de projets en cours de développement. Cet investissement a pour but de soutenir la croissance d’UNITe et de renforcer l’engagement d’Ardian en faveur de l’énergie durable grâce au développement de sa plateforme mondiale d’énergies renouvelables.

Ardian, acteur majeur mondial de l’investissement privé, est devenu début juin 2024 le principal actionnaire d’UNITe, un producteur et développeur indépendant d’électricité, via son fonds Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF). Cet investissement renforce le portefeuille d’énergies renouvelables d’Ardian dans les domaines de l’hydroélectricité, de l’énergie photovoltaïque et de l’énergie éolienne. Omnes, Bpifrance (Fonds Impact Environment team) qui ont investi en 2018, et Société Générale Capital Partenaires, qui a investi en 2010, ont accepté de vendre leur participation dans UNITe à Ardian après avoir atteint avec succès l’objectif qu’ils s’étaient fixé, la consolidation d’UNITe en tant que producteur et développeur d’électricité indépendant.

1,5 GWc pour les années à venir

« Grâce à cet investissement, UNITe bénéficiera du soutien d’Ardian comme partenaire financier de long terme, particulièrement bien adapté pour soutenir la stratégie de croissance forte du groupe. Je suis fier d’avancer au large avec la formidable équipe d’UNITe, tout en préservant nos convictions et notre état d’esprit unique » confie Alexandre Albanel, président, UNITe. Le groupe UNITe – Hydrowatt (UNITe) est reconnu comme le premier acteur indépendant de la Petite Hydroélectricité (PHE) en France, avec 36 centrales, et l’un des développeurs photovoltaïques les plus prometteurs. L’année dernière, UNITe a été classé troisième au niveau national pour les appels d’offres lancés par la Commission de régulation de l’énergie. Depuis 2019, UNITe a considérablement développé ses activités photovoltaïques, avec des projets en France d’une capacité totale de 1,5 GWc pour les années à venir. Sur 2023, UNITe a franchi une première étape de 11 projets (140 MWc) avec mise en service prévue d’ici d’ici 2025. « UNITe développe plutôt des projets de grandes centrales photovoltaïques qui sont dans l’ADN d’un IPP qui fait de l’hydro-électricité. Avec le soutien long terme d’Ardian, UNITe poursuivra sa stratégie en matière d’énergies renouvelables, participera à l’expansion de ces belles énergies et entamera sa prochaine étape de développement » précise Stéphane Maureau, directeur général d’UNITe. À travers son fonds ACEEF à durée indéterminée, Ardian continuera à soutenir financièrement UNITe dans sa croissance en l’aidant à financer ses projets actuels et futurs. « La mécanique de réinjection des fonds est d’ores et déjà programmée avec un management qui demeure identique afin de répondre aux besoins d’agilité nécessaire à nos missions. Aujourd’hui UNITe compte 70 salariés. La centaine devrait être atteinte dans les deux prochaines années » poursuit le DG.

« Soutenir l’ambitieux plan de croissance »

Depuis près de 40 ans, le groupe UNITe concilie besoin d’énergie et respect de l’environnement. Aujourd’hui, UNITe est l’un des premiers producteurs indépendants d’électricité bas carbone, locale, durable et compétitive en France.

A travers sa filiale GREEN-ACCESS, le groupe est également leader dans la valorisation d’énergie verte, notamment par la vente de Garanties d’Origine et la négociation de contrats de fourniture directe d’électricité renouvelable à des consommateurs industriels. Ardian fera également profiter UNITe de son outil numérique de gestion d’actifs d’énergies renouvelables OPTA. La plateforme permet d’optimiser la gestion et la performance de ses actifs et de suivre avec précision l’évolution des risques de marché dans le monde entier. OPTA collecte et analyse désormais les données de plus de 2,5 GW d’actifs renouvelables d’Ardian. « A travers le fonds ACEEF, la mission d’Ardian est d’offrir aux investisseurs l’opportunité d’augmenter leurs engagements sur les énergies renouvelables et la transition énergétique, tout en soutenant le développement d’un secteur essentiel. L’ajout d’UNITe au portefeuille d’Ardian est une opportunité exceptionnelle. Nous sommes ravis de nous associer à cette entreprise familiale historique et soutenir l’impressionnante équipe de direction dans son ambitieux plan de croissance. » assure Benjamin Kennedy, managing director renewables infrastructure, Ardian.

Encadré

Quid d’Ardian ?

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 166 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 600 clients dans le monde. Forts de son expertise Private Equity, Real Assets et Credit, le fonds offre à ses clients un large choix d’opportunités d’investissement et a la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui le caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d’accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. « Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes ». Comme une raison d’être.