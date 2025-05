GreenYellow se voit accorder 24 Mâ‚¬ par la BNDES pour le dÃ©veloppement de 16 centrales solaires

GreenYellow annonce l’obtention d’un financement de 24M€ de la BNDES (Banque nationale de développement économique et social) pour la mise en service et l’exploitation de 16 centrales solaires, réparties dans 13 villes à travers le Brésil. Ce financement sur 20 ans vient renforcer la stratégie de croissance de GreenYellow dans le pays et permettra de soutenir une production annuelle de près de 85 GWh.

GreenYellow étend son activité solaire au Brésil. Les installations, réparties dans 13 villes des régions du Midwest, Sud, Sud-Est et Nord du Brésil, totalisent une capacité installée de 43,8 MWc. Elles produiront annuellement 85 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique de 43 700 foyers brésiliens. Le financement, approuvé en 2024, est déjà effectif, avec l’intégralité des centrales opérationnelles depuis la fin du second semestre 2024. Les 16 sites concernés sont situés à : Matrinchã (GO), Costa Rica (MS), Canarana (MT), Américo de Campos (SP), Guaíba (RS), Venâncio Aires (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Mondaí (SC), Alto Paraná, Goianésia (GO), Itacoatiara (AM), Iranduba (AM) et Balsas (MA). « Ce nouveau financement vient reconnaître la solidité de notre portefeuille de projets, et témoigne de la solidité de notre modèle et de la confiance renouvelée de la BNDES envers GreenYellow. Il nous permet d’ancrer durablement notre présence au Brésil, où nous développons des solutions solaires concrètes et performantes pour accompagner nos clients dans leur transition énergétique décentralisée. » déclare Marcelo Xavier, Directeur Général de GreenYellow Do Brasil.

Ce soutien financier provient du programme Finem (126 millions de BRL) et du Fonds pour le climat (30 millions de BRL). Il s’agit du deuxième partenariat entre GreenYellow et la BNDES. En 2022, un premier financement de 63 millions de BRL avait permis de soutenir la mise en œuvre de 11 centrales solaires dans le Sud, le Sud-Est et le Nord-Est du pays. En décembre 2024, GreenYellow a également émis une débenture incitative de 85 millions de BRL pour renforcer sa capacité d’investissement dans la production d’énergie décentralisée. Ce nouveau financement intervient dans une période ou la génération distribuée connait une forte croissance au Brésil. En effet, ce mode de production est réalisé à proximité du lieu de consommation, ce qui allège le réseau électrique et complète la production hydraulique, principale source électrique du pays, notamment en période de sécheresse.

« 844 000 tonnes équivalent CO 2 évitées »