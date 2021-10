Inauguration de la Boucle dâ€™autoconsommation Ã©nergÃ©tique et dÃ©monstrateur HydrogÃ¨ne du Parc bas carbone Atlantech

Jean-François Fountaine, Président de la Communauté d’Agglomération, Maire de La Rochelle, Guillaume Riou Vice-président de la Région Nouvelle Aquitaine en charge de la transition écologique, et Antoine Grau, Maire de Lagord, 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération, inaugureront mercredi 27 octobre la Boucle d’autoconsommation énergétique et du démonstrateur Hydrogène, Parc bas carbone ATLANTECH® à Lagord. Un site pilote remarquable !

Précurseur au niveau européen, le Parc bas carbone ATLANTECH® de l’agglomération rochelaise est un site pilote dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’écoconstruction, du développement durable et de la mobilité douce. Nouveau quartier en construction sur 27 hectares, ATLANTECH® a été conçu pour être un démonstrateur vertueux « bas carbone ». Il est composé d’un pôle d’innovation et de formation, d’habitat et d’entreprises. Premier bâtiment rénové sur le site de manière exemplaire : Lab In’Tech regroupe Tipee – Centre technologique de recherche, d’innovation et de formation de Nouvelle-Aquitaine, CESI – Centre de formation par alternance de l’école d’ingénieur interdisciplinaire dans le domaine du bâtiment durable, la pépinière d’entreprises Creatio’LITE et Odéys – Cluster construction et aménagements durables de Nouvelle-Aquitaine. Fort de 300 logements labellisés Bâtiment à énergie positive et réduction Carbone et 200 hébergements étudiants au sein d’un parc paysagé de plus de 3 hectares, le quartier est relié à l’ensemble des services de mobilité douce du territoire : bus à haute fréquence, pistes cyclables, parking relais. 7 hectares sont également réservés à des entreprises.

Boucle d’autoconsommation énergétique et démonstrateur Hydrogène

Vertueux et innovant, le Parc bas carbone ATLANTECH® a reçu en 2016 le label Territoire hydrogène du Ministère de l’environnement et du Secrétariat d’Etat chargé de l’industrie pour un projet de boucle énergétique, devenue aujourd’hui Boucle d’autoconsommation énergétique et démonstrateur Hydrogène. Le principe est simple et vertueux : produire et consommer sur place de l’énergie issue du photovoltaïque ; stocker l’excédent éventuel pour être réutilisé, sous forme d’hydrogène par exemple. La première brique de cette boucle est disponible. La toute récente ombrière du parking Lab’In Tech produit de l’électricité issue du photovoltaïque qui est consommée par le bâtiment Lab’In Tech et les centres qu’il héberge. Le système est associé à un électrolyseur hydrogène à proximité qui transforme l’électricité non consommée. Aujourd’hui stocké dans des bonbonnes, l’hydrogène sera disponible à la pompe dans les mois qui viennent pour des véhicules du site équipés : voiture, vélos, vélos cargo…

L’efficiente synergie entre tertiaire et logements

Ce premier démonstrateur a vocation à être déployé sur l’ensemble du site ATLANTECH® avec une boucle à l’échelle de tout le quartier : tous les bâtiments et toits de parkings comme producteurs et bâtiments, éclairage public… comme consommateurs. Des bâtiments étant parfois excédentaires en énergie et d’autres déficitaires, le mix des usages : bureaux, habitations, enseignement, services… assure un équilibre et optimise la répartition des productions/consommations. Par exemple, la production photovoltaïque des habitations peut alimenter les besoins des bureaux plus importants en semaine et l’inverse le week-end lorsque les habitants sont chez eux.