L’expansion de l’Ã©nergie Ã©olienne et solaire serait trop lente pour arrÃªter le changement climatique selon des universitaires

La production d’énergie renouvelable augmente chaque année. Mais après avoir analysé les taux de croissance de l’énergie éolienne et solaire dans 60 pays, des chercheurs de l’Université de technologie Chalmers et de l’Université de Lund en Suède et de l’Université d’Europe centrale à Vienne, en Autriche, concluent que pratiquement aucun pays n’évolue suffisamment vite pour éviter un réchauffement climatique de 1,5 °C voire 2°C.

“C’est la première fois que le taux de croissance maximal dans chaque pays est mesuré avec précision, et cela montre l’ampleur du défi que représente le remplacement des sources d’énergie traditionnelles par des énergies renouvelables, ainsi que la nécessité d’explorer diverses technologies et scénarios”, a déclaré Jessica Jewell, professeur agrégé de transitions énergétiques à l’Université de technologie de Chalmers.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a identifié des scénarios énergétiques compatibles avec le maintien du réchauffement climatique sous 1,5°C ou 2°C. La plupart de ces scénarios envisagent une croissance très rapide de l’électricité renouvelable : en moyenne environ 1,4 % de l’approvisionnement mondial en électricité par an pour l’énergie éolienne et solaire, et plus de 3 % dans les scénarios d’énergie solaire plus ambitieux. Mais les nouvelles découvertes des chercheurs montrent qu’une croissance aussi rapide n’a jusqu’à présent été possible que pour quelques pays.

Il est difficile de mesurer et de prévoir la croissance des nouvelles technologies comme les énergies renouvelables, car elles ne se développent pas de manière linéaire. Au lieu de cela, la croissance suit généralement une courbe en S – au début, elle accélère de manière exponentielle, puis se stabilise à une croissance linéaire pendant un certain temps, et finalement ralentit à mesure que le marché devient saturé.

« Nous avons proposé une nouvelle méthode : utiliser des modèles mathématiques pour mesurer la pente de la courbe en S, c’est-à-dire le taux de croissance maximal atteint à son point le plus raide. C’est une façon entièrement nouvelle d’examiner la croissance des nouvelles technologies », déclare Jessica Jewell.

En analysant les 60 plus grands pays, les chercheurs ont constaté que le taux de croissance maximal de l’énergie éolienne terrestre est en moyenne de 0,8 % de l’approvisionnement total en électricité par an et de 0,6 % en moyenne pour l’énergie solaire, ce qui est bien inférieur aux scénarios du GIEC. Une croissance soutenue supérieure à 2 % par an pour l’éolien et à 1,5 % pour le solaire n’a eu lieu que dans des pays plus petits comme le Portugal, l’Irlande et le Chili. « Il est probable qu’une croissance plus rapide soit plus facile à atteindre dans des pays plus petits et plus homogènes, plutôt que dans de grands systèmes diversifiés », déclare Jessica Jewell.

« Parmi les grands pays, seule l’Allemagne a jusqu’à présent été en mesure de maintenir une croissance de l’énergie éolienne terrestre comparable aux scénarios médians de stabilisation du climat. En d’autres termes, pour rester sur la bonne voie pour les objectifs climatiques, le monde entier devrait construire de l’énergie éolienne aussi vite que l’Allemagne l’a construit récemment. Il peut y avoir des limites à la vitesse à laquelle l’éolien et le solaire peuvent être étendus et nous devons donc analyser systématiquement la faisabilité d’autres solutions climatiques, en particulier pour les économies asiatiques à croissance rapide telles que l’Inde et la Chine », a déclaré Aleh Cherp, professeur de sciences et politiques environnementales à Université d’Europe centrale et Université de Lund.

L’article « National growth dynamics of wind and solar power comparée à la croissance requise pour les objectifs climatiques mondiaux » a été publié dans la revue Nature Energy, écrit par Aleh Cherp, Vadim Vinichenko, Jale Tosun, Joel A.Gordon et Jessica Jewell.

