EASY ROOF METAL, systÃ¨me de montage aluminium intÃ©grÃ© au bÃ¢ti pour panneaux solaires signÃ© IRFTS

IRFTS a développé EASY ROOF METAL, un système de fixation intégré au bâti en aluminium, métal inaltérable, résistant au feu. Il est compatible avec la quasi totalité des modules photovoltaïques cadrés du marché, utilisable en neuf ou en rénovation. Il accepte notamment des modules de 375 W et seulement 8 modules de 375 nécessaires pour un kit de 3kWc ! Grâce à un procédé breveté de réglages, les différentes pièces d’EASY ROOF METAL s’imbriquent précisément, les unes dans les autres et conviennent parfaitement aux différentes toitures : résidentielles, commerciales, bâtiments publics (ERP), agricoles et industrielles.

EASY ROOF METAL résiste aux UV, grêle, chaleur, neige et vent (valable zone 4 : neige, vent et bord de mer selon norme NV-65 et Eurocodes). Il est compatible avec toutes toitures présentant une pente de 10° à 60° en portrait, et celles présentant une pente de 10° à 50° en paysage. La double étanchéité est assurée par des goulottes et des parcloses. Il dispose d’une certification Enquête Technique Nouvelle (ETN) ainsi que d’une garantie produit 10 ans et une assurance décennale (QBE).

