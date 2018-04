In Sun We Trust, start-up laurÃ©ate de la Wilco Academy

Le 3 avril dernier, dans le cadre majestueux de la Bibliothèque Nationale de France, Wilco, plus important accélérateur de start-up d’Europe, vient d’élire les 6 start-ups les plus prometteuses et emblématiques de sa promotion 2017 à l’occasion de son grand évènement annuel dédié à l’innovation : la Wilco Academy. Sur les 3 start-up de l’accélérateur Industrie en compétition, c’est la société In Sun We Trust qui a remporté le premier prix dans la catégorie Industrie. Objectif avoué d’In Sun We Trust : restaurer la confiance des Français dans l’énergie solaire. Pour ce faire, la start-up s’appuie sur des algorithmes de calcul du potentiel solaire, ainsi que des installateurs locaux et un réseau de 50 collectivités partenaires. Arnaques, paperasse, coûts d’acquisition : leur solution élimine les frictions aujourd’hui associées à l’énergie solaire en France. Cette distinction d’In Sun We Trust lors de cette est une preuve de plus que l’énergie solaire se démocratise toujours un peu plus chaque jour