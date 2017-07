IMEON ENERGY rÃ©compensÃ© par l'obtention du Pass French Tech

« Imeon Energy est très fier de faire partie de cette nouvelle promotion d’élus. C’est la reconnaissance de notre travail et de notre innovation. Ce Pass French Tech devrait nous permettre d’accompagner notre R&D tout en crédibilisant la société dans sa recherche de financement. Avec ce label, IMEON ENERGY bénéficiera d’une visibilité et d’une crédibilité accrues auprès de ses clients et ses fournisseurs mais également auprès des institutionnels. Nous espérons maintenant que cet atout supplémentaire engendra des retombées commerciales tant en France qu’à l’étranger » explique Christophe Goasguen, Président de IMEON ENERGY.

L’obtention de ce label doit à la persévérance et au talent des dirigeants d’Imeon Energy qui ont toujours placé l’innovation au centre de leur développement. Les onduleurs hybrides IMEON sont ainsi un concentré de technologie. Ils gèrent simultanément plusieurs sources d’énergie et pallient la fluctuation et l’intermittence de l’énergie solaire. L’implantation d’une intelligence artificielle permet aux IMEON de comprendre leur environnement et d’adapter leur stratégie de gestion d’énergie en respectant les objectifs de l’utilisateur : autonomie, baisse de la facture énergétique, sécurisation de l’alimentation La communication Wi-Fi intégrée permet le contrôle en local (Webserver intégré) ou à distance de l’IMEON via l’interface monitoring dédiée. Intuitive, l’application IMEON MANAGER est accessible sur tout support et permet de suivre en temps réelle le fonctionnement de l’installation.

En dotant ses onduleurs de 8 Go de mémoire et d’un processeur Texas Instruments ARM Cortex, IMEON Energy a augmenté la puissance de traitement des données et permet l’intégration de mises à jour. Parallèlement Imeon Energy a développé de nombreuses applications dédiées tant aux particuliers qu’aux professionnels et les met à disposition via un gestionnaire de modules. Enfin, les onduleurs IMEON sont conçus pour progresser et s’adapter aux évolutions technologiques et réglementaires à venir. Ils entrent de plein pied dans l’univers des objets connectés (IoT), de la smart home ou de la mobilité électrique.

Encadré

A propos de LA FRENCH TECH

La « French Tech » désigne tous ceux qui travaillent dans ou pour les start-up françaises en France ou à l’étranger. Les entrepreneurs en premier lieu, mais aussi les investisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, grands groupes, associations, medias, opérateurs publics, instituts de recherche qui s’engagent pour la croissance des start-up d’une part et leur rayonnement international d’autre part. Le Pass French Tech est un programme national d’accompagnement lancé en 2014 à destination des entreprises en hyper-croissance, pépites de la French Tech. Les acteurs majeurs du soutien au développement des entreprises – La French Tech, Bpifrance, DGE, Business France, Coface, Inpi, AFPC et AFIC se mobilisent et se coordonnent avec les 13 Métropoles French Tech pour offrir de manière unique, prioritaire et accélérée des services premiums spécifiques aux problématiques d’hyper-croissance de ces entreprises.

