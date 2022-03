La Revue de lâ€™Energie : Hub solaire au Maroc : vers un leadership rÃ©gional?

Par Maryème Kettani, Jean-Guy Devezeaux de Lavergne, Maria Eugenia Sanin

Le Maroc entend porter la part des renouvelables à 52 % du mix électrique et vise une capacité installée de 2500 MWc de solaire résidentiel en 2030. Les journalistes de la Revue de l’Energie ont exploré les stratégies possibles pour le développement du solaire au Maroc, dans la perspective d’un «hub» solaire. Ils proposent une définition de cette notion de «hub», axée sur l’international, et en présentent des formes possibles. Cet article évalue la maturité du Maroc au regard de l’objectif de long terme de devenir ainsi un «hub global», et propose une typologie des trajectoires possibles.

www.larevuedelenergie.com/energie-solaire-au-maroc-vers-un-leadership-regional/