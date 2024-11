De deux choses Lunel, lâ€™autre câ€™est le solaireâ€¦

La ville de Lunel dans l’Hérault fait un pas de plus vers la transition énergétique avec l’inauguration d’une ombrière photovoltaïque prévue dans le cadre du Contrat de Performance Energétique signé avec Dalkia

Le 15 novembre dernier, la Ville de Lunel a ainsi inauguré une nouvelle initiative en matière de transition énergétique avec l’installation d’une ombrière photovoltaïque sur le parking de la mairie. Cette structure, composée de 150 m² de panneaux solaires a été réalisée par Dalkia.

Dans le cadre du Contrat de Performance Énergétique portant sur l’ensemble des bâtiments communaux de la ville de Lunel, Dalkia a proposé des solutions sur-mesure intégrant le développement des énergies renouvelables, avec un accent particulier sur l’énergie solaire.

Une solution globale et innovante

En plus des autres actions réalisées depuis le début du contrat, qui comprend la mise en œuvre d’action de performance, ainsi que la gestion des énergies et la maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation des bâtiments communaux de la ville, l’ombrière photovoltaïque constitue pour la mairie, une première en tant que réalisation innovante et symbolique de l’engagement de la collectivité en faveur de la transition énergétique. Ce projet s’inscrit pleinement dans une politique ambitieuse de développement durable, qui repose sur trois axes principaux. Le premier axe, relatif à l’énergie, vise à promouvoir le développement des énergies renouvelables locales, tout en optimisant les performances énergétiques des installations existantes. Il comprend également la mise en place d’un pilotage intelligent des consommations énergétiques, soutenu par l’innovation technologique.

Le deuxième axe est environnemental, et se concentre sur la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments communaux. Il ambitionne également de réaliser des économies d’énergie sur le long terme. Enfin, l’axe sociétal cherche à sensibiliser les agents municipaux aux enjeux de la transition énergétique, tout en créant un modèle d’implication durable qui concerne l’ensemble de la collectivité. Lors de cet évènement, les ambassadeurs Dalkia ont notamment animé un atelier Fresque du Climat pour embarquer 20 agents de la mairie dans la sensibilisation sur la transition énergétique. Cette approche globale vise à impliquer activement chaque acteur dans la construction d’un avenir plus respectueux de l’environnement.

Des économies pour la collectivité

L’ombrière, conçue avec une charpente métallique robuste, couvre une superficie de 150 m² et est équipée de panneaux photovoltaïques qui permettront de générer jusqu’à 46 000 kWh d’électricité par an. Cette production sera directement injectée dans le réseau électrique local, contribuant ainsi à la réduction de la consommation énergétique de la ville. En parallèle, l’ombrière offre un espace d’ombrage pour les usagers du parking, tout en intégrant des bornes de recharge pour les véhicules électriques municipaux. Grâce à cette installation photovoltaïque, la Ville de Lunel pourra réaliser des économies notables. L’électricité produite par les panneaux solaires permet de compenser une part significative de la consommation générale de la commune, avec une économie estimée à environ 10 000 € par an. De plus, Dalkia assurera l’entretien et le nettoyage des panneaux photovoltaïques jusqu’en 2029. « Nous sommes fiers des résultats concrets de notre politique de sobriété et d’efficacité énergétique avec Dalkia. Réduire de manière significative nos consommations d’énergie est à la fois un engagement environnemental fort et une nécessité pour maîtriser les dépenses publiques. L’inauguration d’une ombrière photovoltaïque à la mairie marque une étape symbolique dans cette transition. Elle représente notre ambition d’agir localement pour le climat tout en améliorant notre gestion énergétique » a souligné Pierre Soujol, Maire de Lunel.

Encadré

Chiffres clés

 Parking de la Mairie : 150 m² de panneaux photovoltaïques installés

 Investissement de la Mairie : 100 000 € HT pour la création d’une ombrière équipée de panneaux photovoltaïques.

 36 100 kWh d’électricité produite sur le bâtiment de l’hôtel de ville la dernière année

 20% d’économie sur l’année 2024