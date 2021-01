IEL Etudes & Installations accÃ©lÃ¨re sa croissance dans lâ€™ouest auprÃ¨s des entreprises et des exploitations agricoles

Malgré un contexte difficile, la reprise des chantiers solaires d’IEL Etudes & Installations s’est fait dans le respect des protocoles dès mi-avril 2020 notamment grâce à la réactivité du bureau d’études, de l’équipe travaux et des techniciens sur le terrain. Ce dynamisme des collaborateurs, renforcé ces derniers mois par le recrutement d’un chargé d’études, d’un conducteur de travaux et d’un responsable BE, a également permis de renouveler pour trois ans la double certification ISO 9001 et 14001 initialement obtenue en 2017. Et l’année 2021 s’annonce prometteuse !

«Le carnet de commandes est prévu en hausse de 45% en 2021», confie Sylvère Labrune, Directeur «et la diversification est en marche auprès des PME – PMI du Grand Ouest avec 1 820 KWc de projets contractualisés cette année dont 315 KWc en autoconsommation partielle pour une centrale de méthanisation.» «Nous préparons désormais activement avec nos clients l’entrée en vigueur du nouvel arrêté tarifaire de 100 à 500 KW pour accélérer le déploiement du solaire en toiture, que ce soit pour l’agrandissement des exploitations agricoles ou dans le cadre de la loi Climat-Energie pour les entreprises du territoire» précise Sylvère Labrune avant de conclure «et côté ressources humaines, nous sommes actuellement à la recherche d’un nouveau chef d’équipe».

Les événements marquants de 2020 pour IEL Etudes & Installations :

• Mise en service de 15 centrales solaires équipées d’optimiseurs de puissance garantis 25 ans

• Réalisation de 2 centrales solaires en autoconsommation totale avec managers d’énergie

• Raccordement d’une centrale solaire sur domaine privé pour une centrale de méthanisation en Vendée

• 27 projets en tiers-investissement menés à bien pour une puissance totale cumulée de 2 850 kWc

Encadré

Coup de zoom sur Initiatives & Energies Locales

IEL est un opérateur solaire et éolien actif sur le Grand Ouest depuis 2004. Indépendant, IEL développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens terrestres et des centrales solaires au sol et en toiture. Le groupe IEL possède actuellement 66 MW en production et dépassera les 100 MW d’ici fin 2021. Le groupe intervient aussi dans l’installation clés en main de centrales solaires en toitures avec sa filiale IEL Etudes & Installations basée à Nantes et gère, via l’entité IEL Exploitation, la maintenance et le dépannage de plus de 450 centrales en toitures. IEL Etudes & Installations atteint et dépasse ses objectifs de réalisation en 2020 malgré la crise sanitaire et un arrêt des équipes pendant 4 semaines.