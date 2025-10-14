Asturienne renforce son offre photovoltaÃ¯que

SpÃ©cialiste de la couverture depuis plus de 170 ans, Asturienne affirme sa volontÃ© de devenir un acteur de rÃ©fÃ©rence sur un marchÃ© en plein expansion, celui du photovoltaÃ¯que. Une ambition qui sâ€™appuie sur deux piliers complÃ©mentaires pour accompagner les professionnels : une offre produit enrichie et actualisÃ©e et un programme de formations techniques de qualitÃ©.

Depuis plusieurs annÃ©es, le photovoltaÃ¯que connait une croissance rÃ©guliÃ¨re et se fait une place de choix parmi les Ã©nergies renouvelables. Le premier semestre 2025 enregistre ainsi 2 765 MW raccordÃ©s, soit une capacitÃ© totale installÃ©e de prÃ¨s de 24,9 GW pour plus de 1,18 million dâ€™habitations. Cela reprÃ©sente une hausse de 35 % par rapport Ã 2024. Lâ€™engagement vers la transition Ã©nergÃ©tique est un accÃ©lÃ©rateur certain pour ce marchÃ© et les professionnels de la couverture ont tout intÃ©rÃªt Ã se positionner sur ces chantiers. Pour cela, Asturienne les accompagne et dÃ©veloppe son offre afin de leur permettre de saisir les opportunitÃ©s qui se prÃ©sentent.

Une offre catalogue enrichie

Asturienne publie une nouvelle Ã©dition mise Ã jour de son offre solaire. Une Ã©dition plus complÃ¨te, plus flexible, et pensÃ©e pour sâ€™adapter Ã tous types de chantiers, rÃ©sidentiels comme tertiaires Ã©galement disponible dans les 63 agences de lâ€™enseigne. Parmi les principales nouveautÃ©s :

Une offre Ã©largie dâ€™ombriÃ¨res, dÃ©sormais dÃ©clinables aussi bien pour lâ€™habitat individuel que pour le secteur tertiaire.

Un Ã©cosystÃ¨me de solutions orientÃ©es vers lâ€™optimisation de la consommation dâ€™Ã©nergie : gestion intelligente, stockage, auto-consommation pilotÃ©e.

Â« Chez Asturienne, nous avons pour ambition de devenir un acteur incontournable dans le paysage photovoltaÃ¯que. Notre expertise en couverture est un atout prÃ©cieux pour accompagner nos clients sur ce marchÃ© en pleine mutation. Ã€ nos yeux, la rÃ©ussite passe autant par lâ€™offre que par la formation. Â» indique Mathias AndrÃ©, Directeur dÃ©veloppement du solaire Asturienne.Â En plus de cet outil essentiel, les clients dâ€™Asturienne bÃ©nÃ©ficient des conseils des 550 collaborateurs de lâ€™enseigne qui les accompagnent quotidiennement et proposent les solutions les plus adaptÃ©es et les plus rÃ©centes.

Un programme de formations structurant pour accompagner les professionnels

LancÃ© officiellement en avril 2025, le Club Asturienne propose des sessions de formations dans ses agences, en partenariat avec ENERGEA, acteur reconnu de la formation solaire. Ce programme vient formaliser une dynamique dÃ©jÃ bien engagÃ©e depuis deux ans. Trois axes complÃ©mentaires composent ce parcours pÃ©dagogique :

Quali PV Bat : centrÃ©e sur la pose en toiture tous supports, elle inclut lâ€™accrÃ©ditation BP (Base Professionnelle), indispensable pour intervenir sur une installation photovoltaÃ¯que.

Quali PV Elec : dÃ©diÃ©e aux raccordements Ã©lectriques, pour les professionnels assurant lâ€™en-semble du chantier.

Formations K2 SYSTEM : animÃ©es par le leader europÃ©en des systÃ¨mes de fixation sous ETN, ces formations explorent toutes les typologies de supports et techniques de pose.

Â« ENERGEA est notre partenaire historique pour la montÃ©e en compÃ©tence de nos clients sur le solaire. Lâ€™association avec K2 SYSTEM, notre choix stratÃ©gique pour les systÃ¨mes de fixations, renforce notre dÃ©marche globale au service de la professionnalisation du marchÃ© Â» conclut Mathias AndrÃ©.Â