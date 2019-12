Avec plus de 7500 visiteurs, succÃ¨s confirmÃ© pour le Forum EnerGaÃ¯a 2019 !

Le Forum EnerGaïa a fermé ses portes sur une édition qui a dépassé toutes les attentes. Avec notamment une fréquentation qui a battu tous les records. La preuve en chiffres…

Le Forum EnerGaïa, organisé par SPL Occitanie Events avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a enregistré une augmentation de 33 % d’exposants cette année : 215 professionnels sont venus présenter leurs innovations. Du côté des visiteurs, la tendance est également à la hausse, et ce pour la 5e année consécutive. Plus de 7 500 visiteurs se sont déplacés sur le Forum, cette année, soit +22 % par rapport à l’édition 2018.

Des échanges business, mais pas seulement

Plus de 50 conférences, ateliers et tables rondes, atouts majeurs qui font qu’EnerGaïa est plus qu’une exposition à visée commerciale, ont accueilli plus de 2 000 participants sur les deux journées. La conférence inaugurale marquée par la participation active d’Agnès Langevine, Vice-Présidente en charge de la Transition Écologique et Énergétique, de la Biodiversité, de l’Économie circulaire et des déchets de la Région Occitanie et de quatre intervenants de haut niveau a été suivie par plus de 500 personnes.

Le rendez-vous majeur des ENR en France, avec une dimension internationale

Quarante nationalités étaient représentées cette année. Depuis la précédente édition, la participation des pays hors France a progressé de 33 %. Côté exposants, le retour a été particulièrement enthousiaste. Le leitmotiv du Forum EnerGaïa, « Rassemblons nos énergies », prend tout son sens. Un mélange d’optimisme et de réalisme a marqué l’événement en 2019. Les entreprises exposantes soulignent en effet un climat d’affaires très qualitatif. Le ressenti des exposants laisse espérer que cette impulsion sera une base solide et inspirante pour répondre à l’urgence climatique actuelle. Rendez-vous en 2020 pour la 14e édition du Forum EnerGaïa !

<a href=”https://bit.ly/EnerGaia_opening2019“>Voir la vidéo de la conférence inaugurale…</a>