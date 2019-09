Q Cells ouvre officiellement son usine de fabrication de modules de 1,7 GW en GÃ©orgie, aux Ã‰tats-Unis

L’ouverture officielle de Q CELLS en Géorgie (USA) La plus grande usine de fabrication de panneaux solaires du monde occidental vient officiellement d’ouvrir en Géorgie (USA). Elle est l’œuvre de Q Cells, d’un des géants du secteur Q Cells. Sa capacité de production se monte à 12 000 modules solaires par jour. Création d’emplois : 650. Une preuve qu’il est possible de relocaliser une production de panneaux solaires en Occident !

Q Cells a inauguré vendredi 20 septembre dernier son site de Dalton, en Géorgie, la plus grande usine de panneaux solaires usine du monde occidental, en présence du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, d’un représentant du département du commerce du président Trump (secrétaire adjoint au Commerce, Jeffrey Kessler), de responsables locaux, de groupes de développement économique régional et de chefs d’entreprise, notamment Hee Cheul (Charles) Kim, président de Q Cells.

Une usine de plus de 90 000 m²

L’usine de plus de 90 000 m², qui emploie 650 travailleurs locaux, est le signe annonciateur d’une renaissance de la fabrication d’énergie solaire aux États-Unis. Sa production annuelle de 1,7 GW de capacité de module solaire est presque équivalente à la production de pointe du barrage Hoover. La Géorgie est actuellement le quatrième État en termes d’installations solaires dans le pays. Le sud des États-Unis sera la principale source régionale de demande solaire pourl es cinq prochaines années. Les 12 000 panneaux Q CELLS qui seront produits chaque jour en Géorgie d’ici fin 2019 contribueront largement à satisfaire la demande croissante de l’industrie solaire américaine.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré: «Dalton et le nord-ouest de la Géorgie sont désormais une plaque tournante pour la fabrication de sources d’énergie propres et renouvelables. Je remercie Q Cells pour son investissement dans cette communauté et pour les opportunités de jobs pour des centaines de Géorgiens grâce à la production locale d’énergie solaire de premier ordre. Nous sommes très fiers que Q CELLS ait élu domicile en Géorgie. ”

200 millions de dollars investis au service du marché domestique

Hee Cheul (Charles) Kim, PDG de Q CELLS, a ajouté: «Q Cells croit au marché américain et se consacre à renforcer la fabrication de panneaux solaires américains ici en Géorgie, pour le bénéfice de nos clients à travers le pays. Avec la capacité de cette immense installation à l’œuvre dans le sud-est, la Géorgie continuera à se développer en tant que leader national de l’énergie solaire tout en créant des centaines d’emplois hautement qualifiés dans le secteur de la fabrication. Cette installation dynamique marque une croissance majeure pour l’industrie solaire américaine et son adoption globale, et représente également notre investissement dans un avenir plus propre et durable pour notre planète. »

Q Cells a investi près de 200 millions de dollars pour construire cette usine dans le but exprès de servir le marché américain. De Géorgie, Q Cells fournira des modules photovoltaïques hautes performances et de haute qualité aux consommateurs, aux entreprises et aux installations américaines, et notamment le nouveau centre de données Facebook situé à l’est d’Atlanta. Avec cette nouvelle implantation industrielle, Q CELLS double son engagement en Géorgie et sur le marché américain en accélérant la croissance de la fabrication de pointe dans un État en passe de devenir rapidement l’un des plus importants marchés solaires du pays. La société continue d’engager des personnes pour des postes clés dans la nouvelle entité.