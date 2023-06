Watt For Change : 1,6 million dâ€™euros pour accÃ©lÃ©rer la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique des logements pour les plus modestes

Du 12 juin au 15 septembre, Watt For Change – Fonds de dotation VALOREM et Mirova Foundation lancent un appel à projets pour lutter contre la précarité énergétique en France, suite d’un partenariat sur plusieurs années.

Fort d’un premier partenariat mené avec succès en 2021 et 2022 pour lutter contre la précarité énergétique et prolongé pour 3 ans (2023-2026), Watt For Change Fonds de dotation VALOREM et Mirova Foundation lancent un nouvel appel à projets pour accélérer la rénovation énergétique des logements pour les plus modestes. Dans un contexte économique complexe lié à l’inflation, ce sont plus de 14 millions de Françaisqui se trouvent aujourd’hui en situation de précarité énergétique. Malgré des aides d’urgence mises en place par le gouvernement (bouclier tarifaire, chèque énergie…) et des aides à la rénovation énergétique du logement (Anah, Habiter Mieux…) les dispositifs d’aides restent complexes pour les personnes en situation de précarité énergétique. Pour répondre à ces enjeux, les deux partenaires ont décidé de consacrer 1,6 million d’euros pour soutenir des initiatives facilitant la rénovation énergétique du logement pour des propriétaires occupants modestes à très modestes. Pierre Girard, Président de Watt For Change Fonds de dotation VALOREM, commente : « Nous nous réjouissons de ce partenariat ambitieux qui marque la poursuite de notre coopération avec Mirova Foundation. Nous espérons que cet appel à projets sur trois ans permettra un changement d’échelle à des associations de terrain qui luttent quotidiennement pour réduire la précarité énergétique dans les territoires. »

Soutenir et financer l’accompagnement des personnes en situation de précarité énergétique

Mirova Foundation, le fonds de dotation de Mirova, acteur pionnier de la finance durable, et Watt For Change, le fonds de dotation du groupe VALOREM, producteur d’énergies vertes, souhaitent renforcer la capacité d’action des associations intervenant dans le parcours d’accompagnement des personnes en situation de précarité énergétique, de l’accompagnement global à la recherche de solutions de financement du reste à charge. Soutenir efficacement des associations et accompagner des ménages dans la rénovation énergétique de leur logement nécessite un engagement sur la durée. C’est pourquoi le soutien financier apporté dans le cadre de cet appel à projets sera pluriannuel sur 3 ans (2023-2026). Il permettra de soutenir des structures proposant des dispositifs de prises en charge globale des ménages modestes à très modestes. Les associations soutenues devront impérativement proposer des solutions d’accompagnement sur les plans administratif, technique, social, financier tout en apportant aux bénéficiaires des solutions de financements (Fonds travaux, Caisse d’avance, tiers financement, prêts, etc.). Afin de faire progresser les pratiques du secteur, une évaluation d’impact social de l’appel à projets sera conduite sur toute la durée de l’accompagnement. Le suivi d’indicateurs communs dans le temps permettra aux lauréats d’avoir une meilleure compréhension de leurs impacts sur les bénéficiaires et sur leurs partenaires, d’objectiver les difficultés rencontrées et de réfléchir aux leviers d’actions. Cela permettra également une mise en valeur des résultats auprès des mécènes, partenaires et bénéficiaires. Philippe Zaouati, Président de Mirova Foundation et Directeur général de Mirova, déclare : « Notre rôle d’investisseur responsable dans le monde des énergies renouvelables nous oblige vis à vis des sujets liés à la précarité énergétique et nous souhaitons contribuer à une transition écologique qui soit également solidaire et inclusive grâce à notre fonds de dotation. A travers ce partenariat avec Watt For Change, nous sommes fiers de pouvoir apporter un soutien financier et opérationnel aux associations sur le terrain qui rendent possible cette ambition. »