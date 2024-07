Iberdrola : signature du bail pour le projet d’une centrale agrivoltaïque à Labastide-Villefranche dans le Béarn (64)

La société Iberdrola France a signé le mercredi 3 juillet dernier une promesse de bail emphytéotique, étape préliminaire au projet de construction d’une centrale agrivoltaïque sur les terrains communaux de Labastide-Villefranche dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette promesse de bail a été signée par Andrée Lartigue, adjointe au maire représentante de la commune propriétaire du terrain, les huit exploitants agricoles associés au projet et Iberdrola France. Détails !

Développée depuis 2022 par Iberdrola, la centrale agrivoltaïque d’une capacité de production de 28 MWc occupera une surface de 45 hectares. Elle produira annuellement environ 36,4 GWh/an d’électricité bas carbone. Le parc pourra ainsi alimenter 8000 foyers en électricité verte soit 17 000 habitants (données de France Renouvelable de consommation moyenne d’un ménage français (hors chauffage) de 2 700 kWh / an). “La signature de cette promesse de bail représente une étape significative dans le développement de ce projet de production d’énergie renouvelable associé à de l’élevage agricole. Je tiens à remercier les élus de la commune et les exploitants agricoles pour leur engagement dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire et leur implication dans la réalisation de ce projet structurant pour la commune ” s’est félicité Cristian Montoya directeur exécutif en charge du pôle renouvelables terrestre et énergie pour Iberdrola France. Ce projet agrivoltaïque fédère huit exploitants agricoles de la commune qui ont opté pour une polyculture élevage avec élevage de bovins. Ce type de culture permet d’associer des solutions de production énergétique aux activités agricoles.

La solution agrivoltaïque clé en mains que propose Iberdrola permet d’optimiser la production bovine et les rendements fourragers des parcelles. L’objectif étant de maintenir la qualité et l’activité d’élevage de bovins dans le Béarn

Améliorer le bien-être animal

Ainsi, le projet agrivoltaïque a été pensé pour que les vaches puissent pâturer sous les panneaux avec une récolte du foin. La centrale sera dimensionnée pour que chacun des exploitants puisse faire venir pâturer leurs troupeaux et puisse récolter les foins. Des aménagements sont prévus parmi lesquels :

La création de plusieurs parcs de contention

L’installation d’abreuvoirs, de plusieurs paddocks au sein de chacun des îlots,

Un système d’irrigation qui sera prolongé.

L’installation agrivoltaïque générera de l’ombre pour les bovins et améliorera ainsi le bien-être animal. Il favorisera une période prairiale plus longue. Par ailleurs, les exploitants agricoles bénéficient de retombées directes parmi lesquelles une enveloppe annuelle dédiée à la CUMA locale afin de pouvoir investir collectivement dans des outils et aménagements agricoles. Ils percevront également un loyer versé chaque année.