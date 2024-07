EDF Renouvelables : lancement dans lâ€™HÃ©rault du dÃ©monstrateur dâ€™agrivoltaÃ¯sme sur pommiers EVAPORE

EDF Renouvelables, SudExpé et Cybeletech signent un accord de consortium pour le démonstrateur d’agrivoltaïsme sur pommiers EVAPORE sur le site de SudExpé à Marsillargues dans l’Hérault (34). Le début de la construction est prévu à cet été pour une mise en service à la rentrée 2024.

Lauréat de l’appel à projets Recherche Energies Durables de l’ADEME en septembre 2023, le démonstrateur EVAPORE est un projet innovant et collectif, porté par EDF Renouvelables, qui développe, construit et exploite des installations de production d’énergie renouvelable, SudExpé, qui apportera son expertise technique et scientifique sur la pomme, et Cybeletech, qui développe des outils innovants de modélisation pour l’agriculture. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur des pommiers pour étudier pendant au moins trois ans, de 2025 à 2027, la cohabitation entre production fruitière et production électrique. « Depuis plus de 5 ans déjà, EDF Renouvelables investit dans la recherche agrivoltaïque, possède aujourd’hui trois démonstrateurs en service et développe environ 70 projets d’agrivoltaïsme en France, conciliant des enjeux cruciaux de production alimentaire et énergétique pérenne. En droite ligne avec sa raison d’être d’accompagner les territoires dans leur transition énergétique, EDF Renouvelables développe des projets agrivoltaïques dans le respect des usages agricoles et de leur pérennité, en se basant sur une approche territoriale, un dialogue étroit avec les acteurs du monde agricole et un appui scientifique. » confie Sofiane Boukebbous, Directeur de développement EDR Renouvelables sur la zone Sud-Est et Outre-mer.

« Qualifier le degré de synergie entre ces deux systèmes de production fruitière et énergétique »

Le démonstrateur EVAPORE sera constitué de huit rangées de panneaux, réparties sur 2 000 m² au sein de la station SudExpé, structure professionnelle d’expérimentation et d’information au service de la filière Fruits & Légumes du Midi méditerranéen. Les panneaux seront fixés sur des trackers permettant de réguler l’ombrage sur le verger grâce à une modélisation en temps réel du comportement des arbres. L’alignement et l’espacement entre les rangées de panneaux permettront le passage des engins agricoles sur le site. Plusieurs variétés de pommes seront testées, dont certaines bien connues comme la Pink Lady ou la Granny Smith. « L’agrivoltaïsme connait un essor important depuis plusieurs années avec l’arrivée de nouvelles technologies telles que les panneaux mobiles. Pour SudExpé, il est essentiel d’acquérir des références techniques et économiques pour la filière qui permettront de qualifier le degré de synergie entre ces deux systèmes de production fruitière et énergétique, c’est justement ce que fait EVAPORE. Il est attendu que la structure agrivoltaïque apporte des avantages, mais aussi peut-être des contraintes à la culture de pommier et EVAPORE nous permettra d’évaluer ces éléments en détail sur les prochaines années au service de nos producteurs afin que les futurs projets soient adaptés au mieux aux spécificités de la culture de pomme » ajoute Philippe Cavalier, Président de SudExpé.

« La promesse d’une agriculture à la fois productive et durable »

Alors que le décret relatif au développement de l’agrivoltaïsme a été publié au Journal Officiel le 8 avril 2024, le démonstrateur EVAPORE permettra de tester une solution permettant de répondre aux enjeux rencontrés par les pomiculteurs, parmi lesquels le gel, le trop fort ensoleillement et la consommation en eau. EDF Renouvelables et ses partenaires adoptent une démarche scientifique visant à développer une technologie éprouvée, développée en lien avec les professionnels de la filière. « Depuis 12 ans Cybeletech travaille sur la connaissance du végétal et sa modélisation. EVAPORE est un exemple très concret de collaboration entre acteurs qui permet de mettre en œuvre ces technologies au service d’un double bénéfice : la production d’énergie renouvelable et l’adaptation de la culture de pommier dans un contexte de changement climatique. C’est la concrétisation de la promesse d’une agriculture à la fois productive et durable grâce à la modélisation et au « jumeau numérique » du végétal » conclut Christophe Shaw, Président Directeur général de Cybeletech.