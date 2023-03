Pologne : TotalEnergies investit dans le solaire en Pologne

TotalEnergies développe ses activités solaires en Pologne en acquérant un portefeuille de projets solaires en développement, d’une capacité de 200 mégawatts (MW). La Pologne est actuellement un marché solaire dynamique.

TotalEnergies entre ainsi sur ce marché du solaire polonais avec l’acquisition de 6 projets en développement pour une capacité de production de 200 MW. Situés dans le nord et l’ouest de la Pologne, les premières fermes solaires devraient être mises en service d’ici 2025. « Ces accords illustrent la volonté de TotalEnergies de développer ses activités renouvelables en Pologne et plus largement en Europe, pour accompagner le Green Deal », a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. « Nous développons notre présence dans les énergies renouvelables avec un portefeuille de projets solaires. Nous sommes satisfaits de pouvoir soutenir la Pologne dans son ambition de développer les énergies renouvelables afin de renforcer sa souveraineté énergétique, et nous espérons avoir l’opportunité d’également apporter à la Pologne notre expertise dans l’éolien offshore, secteur dans lequel nous avons formé un partenariat avec la société KGHM. »