Iberdrola lauréat de 4 projets agrivoltaïques innovants en Région Grand-Est et Occitanie

Iberdrola a remporté quatre projets agrivoltaïques d’une capacité totale de 12MW dans le cadre de la première session de l’appel d’offres PV innovant (PPE2) lancée en 2021 par le Ministère de la transition écologique. Le résultat de cet appel d’offres concrétise la volonté d’investissement d’Iberdrola en France, visant à s’inscrire comme un acteur de l’agrivoltaïsme afin de renforcer la synergie des sites de production avec les activités agricoles. Les 4 projets situés en Moselle, dans le Tarn-et-Garonne et dans le Gers, associent des technologies agrivoltaïques innovantes sur grandes cultures et des systèmes intelligents de collecte et de traitement des données à destination des éleveurs. Ils contribuent dans un contexte de changement climatique à l’amélioration du bien-être animal et des rendements agronomiques.

En Région Grand Est, une solution agrivoltaïque pour optimiser la production laitière

Le projet d’une puissance de 3MW situé en Moselle (57) vise à améliorer le bien-être animal et la qualité des fourrages utilisés pour nourrir le bétail (160 vaches laitières) afin d’augmenter la qualité et la quantité des produits laitiers issus de l’exploitation en agriculture biologique. Le changement climatique et les périodes de sécheresse ont d’importantes conséquences sur le rendement des pâturages et sur le comportement des vaches laitières (stress) ce qui modifie la production et la qualité du lait produit. A travers ce projet, Iberdrola a développé une solution clé en mains associant plusieurs innovations technologiques performantes afin de limiter et de réduire ce stress. Sur l’exploitation agricole, les panneaux photovoltaïques sont installés à une hauteur minimale de 1,5 mètre, permettant ainsi aux vaches laitières de profiter de leur ombrage. Chaque panneau est équipé d’un système intelligent qui permet de récupérer l’eau de pluie pendant la période hivernale, de la stocker dans une cuve, de la filtrer, puis de l’utiliser le cas échéant pour irriguer le pâturage et humidifier les vaches afin de les soulager lors des fortes chaleurs. Le système est également capable de prévoir les besoins en eau du pâturage et d’activer le système d’irrigation intelligent, si nécessaire, afin de garantir des pâturages riches toute l’année. Les vaches sont également équipées de colliers intelligents pour capter leurs paramètres de santé. Ces informations sont croisées avec les données de la station météorologique installée au sein de l’exploitation agricole et permettent d’anticiper l’apparition du stress thermique du bétail. En cas de températures extrêmes, des capteurs placés sous les panneaux détectent la présence des vaches et activent automatiquement les brumisateurs. L’ensemble de ces solutions est destiné à améliorer la qualité de la production de lait biologique de l’exploitation agricole.

En Occitanie, trois projets agrivoltaïques pour optimiser le rendement des grandes cultures

Les trois autres projets, d’une puissance unitaire de 3 MW situés à Maubec, Lapenche et Solomiac, dans le Tarn-et-Garonne et dans le Gers, co-développés avec AMDA Énergies se concentrent sur l’optimisation de la production agricole en grandes cultures ou COP (Céréales, Oléagineux, Protéagineux). L’innovation développée par Iberdrola et AMDA a pour objectif d’apporter une solution pour répondre aux impacts générés par le changement climatique que plus de 130 000 exploitants en grandes cultures rencontrent ou seront susceptibles de rencontrer dans les années à venir. Pour ces trois projets, le groupement a opté pour la technologie de tracker ou de suivi dynamique des panneaux photovoltaïques. Les panneaux sont alignés du nord au sud, ce qui permet une rotation autour d’un angle compris entre -70° et +70° dans une direction est-ouest. Ils protègent à la fois les cultures des incidents climatiques en hiver et d’un ensoleillement excessif en été, entraînant une réduction des besoins en eau, permettant ainsi une amélioration des rendements des différentes cultures. “L’ombrage et la protection fournis par les panneaux sont pilotés par un système intelligent qui surveille l’évolution du stade phénologique des plantes, et leurs besoins physiologiques grâce à des capteurs installés en différents points de la zone cultivée sous les panneaux. Ces capteurs collectent des données sur les plantes et des informations météorologiques afin de déterminer les périodes d’ensoleillement et d’ombrage nécessaires pour répondre à leurs besoins et de positionner les panneaux en temps réel pour protéger les cultures” souligne Alban Gauthier, Responsable agrivoltaïque France chez Iberdrola. « Nous avons effectué un travail de concertation avec chaque agriculteur et sa coopérative agricole sur la définition d´un assolement ou rotation culturale optimum ainsi que sur l’adaptation du système de trackers pour maintenir la mécanisation des parcelles. Additionnellement, sous les rangées de trackers, un rang sur cinq sera « conduit » en agroforesterie. Ces haies arbustives (maintenues basses) vont contribuer à accentuer les effets climatiques positifs du système tout en développant la biodiversité locale. Elles vont faciliter la pollinisation des cultures, améliorer la structure du sol en limitant l’érosion, des effets d’autant plus vertueux dans le cadre d´une exploitation en Agriculture Biologique comme la SCEA d´ENPaillas, gérée par Alain Mallet, porteur du projet de Maubec dans le Tarn et Garonne. » explique Véronique Oulha, Responsable Développement chez AMDA Energies.

Iberdrola acteur engagé sur le marché français

Présent en France depuis une vingtaine d’années, Iberdrola développe, construit et exploite des projets d’énergie renouvelable en France, en privilégiant le respect de l’environnement et le développement social et économique des régions où ses installations sont implantées. L’entreprise prévoit d’investir environ 4 milliards d’euros d’ici 2025, principalement dans des projets d’énergie renouvelable. Présent sur l’ensemble du territoire, Iberdrola dispose de 118 MW de production d’énergie éolienne terrestre en France.