Autoconsommation, agrivoltaÃ¯sme, PPA : VSB Ã©nergies nouvelles accÃ©lÃ¨re tous azimuts !

VSB énergies nouvelles a clôturé l’année en hausse avec un chiffre d’affaires de 28 millions d’€. Fort de ces excellents résultats et d’une dynamique qui se confirme plus que jamais, la société ambitionne de multiplier par 5 son chiffre d’affaires à horizon 2027. Un sacré coup d’accélérateur !



En 2022 en France, 60% de la consommation d’énergie était issue de fossiles. D’ici 2035, 26 des 56 réacteurs nucléaires français arrivent au terme de 50 années d’exploitation, rendant plus que jamais nécessaire le développement des énergies renouvelables. Dans ce contexte, VSB énergies nouvelles clôture son exercice avec un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros, soit une hausse de 22% par rapport à l’année précédente.



Des résultats en hausse dans un contexte énergétique complexe

Sur l’exercice 2022, VSB énergies nouvelles a produit 1319 GWh dans le cadre de ses activités exploitation et maintenance, soit 376 782 tonnes de CO² évitées et fait monter son portefeuille de projets en fonctionnement à plus de 90MW. VSB a également déposé pas moins de 140 MW de permis, mis en service la centrale éolienne de Rougé (Loire Atlantique) et livré 3 projets pour le compte de tiers. VSB énergies nouvelles enregistre également une hausse de près de 10% de ses effectifs avec 140 collaborateurs à la clôture de l’exercice. Cette dynamique haussière va se confirmer pour 2023 avec pour objectif une nouvelle hausse de 10% et de nouveaux recrutements à prévoir. « 2022 est une véritable année de bascule pour VSB », reconnait Maël Lagarde, Directeur Général de VSB énergies renouvelables. « Nous avons recueilli et continuons à recueillir les fruits de stratégies de développement impulsées il y a des années, dont notre choix de mener des projets pour notre propre compte tout en poursuivant la gestion technique et administrative pour le compte de tiers ce qui était un véritable challenge. Ces résultats valident nos orientations, à nous de poursuivre et plus que jamais accélérer désormais. »

2023 l’année de l’accélération

Fort des excellents résultats enregistrés pour l’année 2022, VSB énergies nouvelles renforce plus que jamais ses ambitions pour 2023 et au delà. Le producteur d’éléctricité issue de renouvelables se fixe pour objectif de multiplier par 5 son chiffre d’affaires à horizon 2027. Concrètement, VSB vise plus de 500MW en construction et plus de 330 MW en exploitation, toujours dans les 5 ans. Comment ? Pour l’essentiel en rationalisant et développant les orientations déjà impulsées. Ainsi, la stratégie 2027 est désormais structurée autour de 3 grands axes : augmenter et optimiser le pipeline de projets en développement ; développer l’expertise de VSB sur l’ensemble de la chaîne de valeur et enfin construire l’entreprise de demain. De manière plus concrète et pour faire écho à l’actualité aussi bien énergétique que législative, en parallèle de la poursuite de ses activités, VSB va mettre l’accent sur l’agrivoltaïsme, le développement de centrales photovoltaïques au sol et l’autoconsommation, mais aussi sur le repowering et les actions de M&A qui vont représenter des parties importantes de ses activités pour 2023.VSB ambitionne également d’accélérer autour de sa propre exemplarité avec un travail autour de ces processus internes en matière de sécurité et d’efficience ainsi que de ses propres impacts (RSE) et de la qualité de vie au travail (QSE). « Nous faisons face à un double challenge : une nécessaire transition et un contexte énergétique complexe avec des prix volatils et une tendance forte de la part des industriels de vouloir sécuriser leurs approvisionnements en électricité », conclut Maël Lagarde Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « C’est complexe mais c’est aussi une formidable opportunité pour nous. C’est pourquoi nous poursuivons plus que jamais les chantiers impulsés en 2022 en matière d’autoconsommation et également de corporate PPA avec des réalisations qui vont se concrétiser très rapidement, concourant encore plus fortement à notre accélération. » charlotte.marine@publicisconsultants.com