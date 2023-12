Iberdrola France annonce la nomination de Cristian Montoya en tant que directeur Renouvelables Terrestres et Ã‰nergie

Iberdrola vient d’annoncer la nomination Cristian Montoya en tant que Directeur Renouvelables Terrestres et Énergie à compter du 11 décembre 2023. Il reportera à Emmanuel Rollin, Directeur Général Iberdrola France. Cristian Montoya aura la charge de développer les activités Renouvelables Terrestres et Énergie. Cette nouvelle entité regroupe l’ensemble des activités d’Iberdrola France liées au développement, à l’exploitation des projets d’énergies renouvelables terrestres (solaire et éolien), à la gestion énergétique et à la digitalisation.

Diplômé de l’Ecole des Mines Paris, spécialisé dans les énergies renouvelables et les marchés de l’énergie, Cristian Montoya a débuté sa carrière en 2011 dans le développement des énergies renouvelables en Amérique du Sud (Colombie et Brésil notamment). En 2014 et 2015, il occupe successivement des postes d’analyste à la Direction des Affaires Institutionnelles d’ERDF (Enedis) et à la Direction Optimisation Amont-Aval Trading d’EDF.

Il poursuit en mai 2015 ses activités de trading au sein d’Actility, start-up française, devenue internationale, spécialisée dans l’agrégation d’énergie décentralisée.

En juin 2018, il rejoint les équipes d’Alpiq en tant que Product Manager et Business Developer, avant d’y devenir Directeur Smart Grids & Innovation.

En mai 2021, Cristian Montoya est distingué par le World Energy Council et figure parmi le classement des 100 Future Energy Leaders. Les 100 personnes de moins de 35 ans dans le monde avec le plus de potentiel dans le secteur de l’énergie.

Cristian Montoya était auparavant Directeur Général de la division clients et marchés de l’énergie d’Iberdrola France, responsable du développement de la société, de l’analyse des investissements, de la commercialisation d’énergie renouvelable (PPAs) et des solutions de décarbonation pour les industriels en France.