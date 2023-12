COP 28 : LONGi rÃ©duit de prÃ¨s de 40 % ses Ã©missions opÃ©rationnelles

Le troisième livre blanc de LONGi souligne les réalisations et les engagements de l’entreprise en matière de développement durable. Et autant dire que LONGi a su mettre les bouchées doubles en la matière. Analyse!

LONGi, leader mondial de la technologie solaire, vient de publier son Livre blanc 2023 sur l’action climatique, un rapport complet décrivant l’engagement, les réalisations et les stratégies futures de l’entreprise pour promouvoir le développement durable par le biais de l’énergie propre. Le livre blanc souligne les amples avancées vers le développement de l’énergie propre, notamment lorsque LONGi a réduit les émissions opérationnelles par unité de revenu de près de 40 pour cent en 2022. En outre, 47 % de la consommation totale d’électricité de LONGi provient désormais d’alternatives durables, ce qui permet d’éliminer environ 2,5 millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone.

Progresser vers un avenir sans émissions nettes

“C’est un honneur de diriger une entreprise qui donne la priorité au développement durable par le biais de l’énergie propre, et le livre blanc annuel de LONGi est l’un des moyens de démontrer cet engagement”, a déclaré Li Zhenguo, fondateur et président de LONGi. “Nous espérons que la publication de ce livre blanc sur l’action climatique ici à la COP28 signale à la communauté internationale que malgré les défis de la lenteur de la reprise économique mondiale et des conflits locaux, LONGi se consacre au développement durable non seulement en Chine mais dans le monde entier.” Le rapport annuel, qui en est à sa troisième année, souligne l’engagement de LONGi à lutter contre le changement climatique et à progresser vers un avenir sans émissions nettes grâce à l’innovation et à la recherche dans le domaine de l’énergie solaire. Parmi les autres réalisations présentées dans le rapport, LONGi est le premier acteur de l’industrie solaire chinoise à obtenir l’approbation de l’initiative SBTi (Science-based Target Initiative) pour des objectifs à court terme, ce qui constitue une réalisation capitale pour l’entreprise. LONGi a également adopté les recommandations du groupe de travail sur la divulgation financière liée au climat, en procédant à sa première évaluation complète et à la divulgation des risques et des opportunités liés au climat en 2023.

LONGi s’engage à démontrer la valeur et l’impact de la technologie solaire

Le livre blanc qaborde quatre chapitres clés : Task Force on Climate-related Financial Disclosures Accelerating Operational Emissions Reduction, Enhancing a Low-carbon Value Chain, and Advancing Toward a Zero-carbon Future (Groupe de travail sur les informations financières liées au climat – Accélérer la réduction des émissions opérationnelles, renforcer une chaîne de valeur à faible teneur en carbone et progresser vers un avenir sans carbone). Cette approche holistique souligne l’engagement de LONGi en faveur d’un modèle d’entreprise durable et respectueux de l’environnement. Les efforts de LONGi vont au-delà de la technologie solaire et, en 2022, l’entreprise a réalisé un investissement important pour mettre en œuvre des rénovations visant à économiser l’eau, développer des projets de sources d’eau alternatives et améliorer le taux d’utilisation de l’eau récupérée dans ses processus de production. “Le voyage vers un avenir net-zéro peut prendre plus de temps, mais nous finirons par atteindre notre destination – c’est ce que nous avons dit dans notre premier livre blanc, et c’est toujours vrai aujourd’hui”, a déclaré Li Zhenguo. “La publication annuelle de notre livre blanc a pour but de montrer à l’ensemble de la société notre ambition ferme, notre action pragmatique et nos progrès en matière d’action climatique. LONGi s’engage à démontrer la valeur et l’impact de la technologie solaire alors que nous recherchons collectivement des pratiques de développement durable et de nouveaux moyens de lutter contre le changement climatique.”