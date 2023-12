Mise en service de deux pistes cyclables photovoltaÃ¯ques Wattway aux Pays-Bas

Colas et BAM Royal Group, entreprise de construction néerlandaise, ont mis en service deux pistes cyclables équipées du revêtement photovoltaïque Wattway aux Pays-Bas. D’une superficie de 1 000 m² chacune, elles ont été commandées par les provinces de Brabant-Septentrional et de Hollande-Septentrionale. Il s’agit du premier projet de cette ampleur dans le pays.

La collaboration entre Wattway et BAM Royal Group, partenaire privilégié depuis 2017, témoigne de leur expertise technique et de leur engagement commun en faveur du déploiement des énergies renouvelables sur les infrastructures de mobilité.

Entreprises et collectivités réunies pour le déploiement de solutions durables

Ces deux aménagements illustrent les efforts des provinces de Hollande-Septentrionale et du Brabant-Septentrional pour atteindre les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Ces projets répondent au défi complexe de produire de l’énergie renouvelable malgré un foncier limité. La production d’énergie photovoltaïque par les infrastructures de transport, et notamment les pistes cyclables étendues sur 35 000 km aux Pays-Bas, représente un potentiel intéressant. Elle offre un nouveau support de production d’électricité renouvelable qui permet de limiter l’artificialisation des sols.

Après l’expérimentation, une technologie plus mature

Fruit de la recherche et développement de Colas en partenariat avec l’Institut National de l’Energie Solaire (CEA-INES), la technologie de revêtement photovoltaïque Wattway a atteint un stade de maturité avancé, ouvrant la voie à sa commercialisation depuis 2019. Avec une puissance accrue (148 contre 119 Wc/m²), les nouvelles installations Wattway présentent une avancée significative en termes de durabilité et de rentabilité. Le défi fixé par les provinces est la production de 160 MWh/an d’énergie renouvelable par Wattway durant la première année, contribuant à l’approvisionnement du réseau néerlandais. Le suivi et la maintenance du site sont prévus pendant 5 ans. « Wattway a connu une évolution considérable depuis son lancement en 2015, notamment grâce à la mise en place de plus de cinquante pilotes à travers le monde. Cette expérience unique sur le marché des revêtements photovoltaïques circulables nous permet de continuer à apporter des avancées technologiques et pratiques pour améliorer la durée de vie de nos installations et accroître leur compétitivité », déclare Laurent Le Boulc’h, Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité intelligentes et durables de Colas. Ce projet met en valeur l’expertise de Colas dans les solutions de mobilité durable, et démontre l’engagement du Groupe en faveur de l’innovation dans ce domaine.