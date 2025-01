TRIBUNE/PPE 3 : Converger vers une transition Ã©nergÃ©tique ambitieuse et sobre

Par le Mouvement Impact France, une organisation patronale qui a pour vocation de réaligner les intérêts économiques des entreprises avec l’intérêt commun pour bâtir une économie robuste, juste, et respectueuse des limites planétaires.

Le 16 décembre dernier marquait la fin de la consultation publique sur le décret d’application de la troisième Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE 3). Véritable pierre angulaire de la stratégie énergétique française, la PPE 3 doit orienter notre pays vers la neutralité carbone en 2050. Pourtant, plusieurs obstacles freinent son ambition et sa cohérence. Impact France, en lien avec les membres de sa Task Force Energie, appelle à des ajustements pour garantir une transition énergétique juste, sobre et inclusive.

Pourquoi la PPE est-elle cruciale pour la transition énergétique ?

La PPE 3 vise à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, responsables d’une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Elle doit aussi préparer les infrastructures énergétiques françaises à répondre aux besoins croissants d’électrification (mobilité électrique, industries décarbonées, chauffage). Cependant, plusieurs obstacles freinent son potentiel de transformation :

Des objectifs ambitieux mais des lacunes sur la sobriété énergétique

La sobriété ne consiste pas simplement à consommer moins, mais à repenser nos modes de vie et de production pour les rendre compatibles avec les limites planétaires. Or, la PPE 3 se concentre davantage sur l’amélioration de l’efficacité énergétique (qui n’en demeure pas moins essentiel) que sur une réelle réduction des consommations d’énergie. Pourtant, sans sobriété, il sera impossible d’atteindre les objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), qui est la feuille de route de la France pour la neutralité carbone. En outre, les scénarios actuels sous-estiment les efforts nécessaires pour réduire la consommation globale d’énergie, ce qui compromet les objectifs climatiques et risque d’alourdir le système électrique. Impact France appelle à revoir ces projections pour aligner la PPE avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et les recommandations des études prospectives (ADEME, Sénat).

Un financement à clarifier pour une transition inclusive

La transition énergétique requiert des investissements massifs dans les énergies renouvelables, les réseaux électriques et les solutions de stockage. Pourtant, la PPE 3 ne propose pas de plan global pour financer ces transformations. Une fiscalité claire et équitable est nécessaire pour mobiliser les ressources et soutenir les ménages et entreprises dans cette transition.

Une consultation publique qui doit intégrer les parties prenantes

La réussite de la transition énergétique repose sur une adhésion collective et sur l’implication des citoyens, des entreprises et des collectivités locales. Les consultations publiques doivent aller au-delà d’une simple formalité et devenir des outils de co-construction efficaces. De plus, l’absence de cadre législatif stable rend les objectifs de la PPE 3 incertains. Impact France soutient l’idée d’une loi cadre (sur le modèle de l’ancienne LPEC) pour ancrer durablement la transition dans un cadre institutionnel clair et cohérent.

Encadré

Les priorités d’Impact France pour une transition énergétique juste et durable :

Sobriété et justice sociale

Flexibilité et poursuite de la modernisation des réseaux

Réindustrialisation et décentralisation

Stabilité et responsabilisation dans la mise en oeuvre de la transition énergétique

Sécurité et résilience énergétique

cdn.prod.website-files.com/6155b8373b8e8c838c39bf8a/6761947fe6f21c0d6b89f920_Note%20de%20Position%20Impact%20France%20PPE3.pdf