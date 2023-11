Ib vogt France et Lendosphere lancent un financement participatif pour le projet agrivoltaÃ¯que du Plateau du Barrois

Ib vogt France ouvre le 29 novembre 2023 un financement participatif, via Lendosphere, dédié au projet agrivoltaïque du Plateau du Barrois, dans la Meuse. D’un montant de 500 000 euros, la collecte est réservée en priorité aux habitants du département de la Meuse, avec des conditions préférentielles pour ceux de la Communauté de Communes des Portes de Meuse et de la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse. À partir du 13 décembre, la collecte sera élargie aux habitants des départements limitrophes : Ardennes, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle et Vosges. Une épargne de proximité pour décarboner ses placements Cette campagne de financement participatif en prêt rémunéré permet, à ceux qui le souhaitent, de contribuer au financement du projet du Plateau du Barrois réunissant trois projets agrivoltaïques collectifs sur les communes de Vouthon-Bas, Vouthon-Haut et Amanty. Pour les épargnants, c’est l’opportunité d’investir dans un projet en circuit court et de décarboner leur portefeuille. Pour Chabane Yousfi, Directeur général d’ib vogt France : « Ces projets agrivoltaïques sont les premiers développés par ib vogt dans la Meuse, c’est la concrétisation d’un travail mené depuis de nombreuses années avec l’ensemble des collectivités. Nous remercions les élus locaux qui soutiennent le projet, les partenaires qui ont à cœur de le faire avancer et toutes les personnes qui sont à nos côtés. Cette levée de fonds accompagne le développement de projets agrivoltaïques vertueux et durables, et témoigne ainsi de notre volonté de partager les retombées économiques avec le territoire. Dans le contexte énergétique et climatique actuel, la mise en service prochaine de nouvelles installations solaires est une priorité ! » Un projet de 104 MWc Sur une superficie totale de 105 hectares, le projet du Plateau du Barrois réunit 3 projets agrivoltaïques collectifs et devrait permettre à terme le pâturage de 1 200 ovins. Le projet favorise la transition énergétique tout en renforçant la résilience agricole et en préservant la biodiversité. D’une puissance totale de 104 MWc, le projet produira environ 108 GWh par an, soit la consommation en électricité de 82 500 habitants. Il permettra d’éviter chaque année l’émission de 40 000 tonnes de CO 2 , soit 1 715 500 tonnes de CO 2 évitées sur toute la durée d’exploitation des parcs (équivalent à l’émission de 225 000 000 km en voiture). Les travaux et la mise en service des centrales sont prévus au second semestre 2026.