HydrogÃ¨ne renouvelable dans le Vaucluse : les Sorgues du Comtat signe un protocole dâ€™accord avec HynoÃ©

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat et la société Hynoé, développeur/exploitant de solutions de production d’électricité et d’hydrogène renouvelables, signent un protocole d’accord pour le développement d’une initiative territoriale visant à produire et distribuer de l’hydrogène renouvelable localement. Grâce aux infrastructures solaires du territoire !

La signature du contrat entre Les Sorgues du Comtat et la société Hynoé s’insère dans une politique territoriale dans laquelle la Communauté de Commune Les Sorgues du Comtat s’est engagée, en faveur du développement durable et de la transition écologique. L’hydrogène produit servira notamment la décarbonation locale de la mobilité collective, du ramassage des ordures ménagères et permettra de proposer une solution de carburant propre aux nombreuses entreprises du transport/logistique présentes sur le territoire.

3.000 tonnes de CO2 évitées par an

Le projet sera développé en plusieurs phases avec un objectif de production d’au moins 400 kg d’hydrogène par jour dès fin 2024 pour l’alimentation d’autobus, autocars, bennes à ordures ménagères et poids lourds évitant ainsi l’émission de l’équivalent de 3.000 tonnes de CO2 par an sur le territoire. Dans le dimensionnement des installations, Hynoé anticipe l’évolution de la demande en proposant une solution capable de contribuer à la couverture des besoins futurs de l’aire urbaine d’Avignon comptant plus de 500 000 habitants. Les utilisateurs potentiels d’hydrogène sont en cours d’identification et tout acteur intéressé par la démarche est invité à se manifester auprès des porteurs du projet. Les Sorgues du Comtat et Hynoé souhaitent en effet associer un maximum d’entreprises vauclusiennes autour de cette initiative (équipementiers, distributeurs, entreprises du BTP…).

7 GWh d’électricité solaire par an

Afin de maîtriser les coûts de production de l’hydrogène et de proposer un carburant réellement local, Hynoé associera à la production d’hydrogène renouvelable la production d’électricité solaire photovoltaïque. Les infrastructures solaires, idéalement situées sur le territoire des Sorgues du Comtat, permettront de couvrir un besoin de près de 7 GWh d’électricité renouvelable par an en mobilisant du foncier offrant la meilleure intégration paysagère et environnementale. La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, constituée de 5 communes et 50 000 habitants, dispose sur son territoire d’importants atouts pour ce projet avec un ensoleillement des plus favorables en France, une forte activité liée au transport et à la logistique ainsi qu’un emplacement au cœur des infrastructures européennes routières et gazières. Cette initiative accompagnera le développement économique du territoire avec le soutien à la formation, la contribution aux enjeux climatiques du département et de la région, la connexion avec la dynamique de structuration de filières régionales ou encore la contribution au développement des énergies renouvelables. « Déjà engagées dans le développement durable et la transition écologique, notamment à travers notre Projet de Territoire et notre PCAET, les Sorgues du Comtat souhaitent décarboner leurs activités de mobilité et proposer aux transporteurs et logisticiens locaux une solution de décarbonation. Hynoé bénéficie de toute l’expertise permettant d’accompagner cet ambitieux projet de territoire en proposant une solution de production locale d’électricité et d’hydrogène renouvelables maximisant les retombées économiques sur le territoire » indique Christian Gros, Président de la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat.

Hynoé défend l’appropriation énergétique des territoires

« Le projet d’hydrogène vert est un atout pour le territoire des Sorgues du Comtat car il est à la fois une des réponses à ses objectifs en matière de transition écologique et également un vecteur d’attractivité, d’emploi et de développement économique. Situé au carrefour des grands axes routiers et au cœur des bassins économiques de la basse vallée du Rhône, notre territoire est riche d’un tissu économique dense et notamment d’entreprises industrielles, de transport et de logistique qui seront parmi les premiers usagers de l’hydrogène vert à court terme. Autant d’atouts pour être le moteur de la construction d’un écosystème territorial local qui s’inscrira aux côtés des projets d’hydrogène régionaux et nationaux » ajoute Thierry Lagneau, Vice-Président en charge de l’Economie. « Hynoé défend l’appropriation énergétique des territoires en développant des projets à forte valeur ajoutée et à fort contenu local. Nous sommes heureux de collaborer avec les Sorgues du Comtat pour proposer une solution novatrice de décarbonation aux acteurs économiques et contribuer à faire émerger une filière Hydrogène dans le département du Vaucluse » souligne Flavien Pasquet, Directeur du Développement d’Hynoé.

Amélioration de la qualité de l’air

« Déjà engagée dans une politique de mobilité visant notamment à diminuer l’impact des transports sur l’environnement en réussissant une véritable transition écologique dans les déplacements, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat envisage l’utilisation de cette énergie verte pour les véhicules de son réseau de transport urbain actuel, Sorg’en Bus ainsi que les futures extensions et créations, ce qui permettra la mise en œuvre d’une politique de déplacement avec zéro émission de CO² » précise Laurent Comtat, Vice-Président en charge de la Mobilité. « Ce projet s’inscrit parfaitement dans le Plan Climat Air Energie Territorial, outil qui va nous permettre d’adapter nos méthodes de travail au changement climatique. La maîtrise de notre consommation d’énergie et de nos rejets en CO² de l’ensemble de notre parc de véhicules est un axe fort de réduction de notre impact environnemental. Ainsi, avec ce projet, notre engagement au passage à l’hydrogène pour nos véhicules dédiés à la collecte d’ordures ménagères nous permettra de proposer un meilleur cadre de vie global à travers l’amélioration de la qualité de l’air et la diminution de la pollution sonore » complète Michel Terrisse, Vice-Président en charge de l’Environnement.