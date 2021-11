A19 : VINCI dÃ©ploie une centrale photovoltaÃ¯que Ã  Chantecoq sur une emprise autoroutiÃ¨re non-exploitÃ©e

Dans le cadre de son ambition environnementale qui vise à accélérer la transition écologique de l’autoroute, VINCI Autoroutes va déployer, en partenariat avec l’expert en énergies renouvelables TRYBA ENERGY, une centrale photovoltaïque aux abords de l’autoroute A19, sur 5 hectares situés sur la commune de Chantecoq dans le Loiret. Cette démarche permet de dédier des terrains autoroutiers inutilisés à la production d’une énergie électrique renouvelable.

Fruit d’un partenariat entre VINCI Autoroutes et TRYBA ENERGY, le projet de développement de la centrale photovoltaïque à Chantecoq prévoit une mise en service fin 2023, après que les autorisations d’exploitation du site auront été obtenues.

Un partenariat au service de la production d’une énergie électrique verte

Une fois opérationnelle, la centrale photovoltaïque produira annuellement en moyenne 6100 MWh/an. Cette énergie sera injectée dans le réseau et permettra d’alimenter l’équivalent d’environ 1500 foyers sur le Loiret. Cette production d’électricité renouvelable permettra également d’éviter l’émission de 488 t CO2/an. La disponibilité foncière est aujourd’hui un des enjeux majeurs au développement de l’énergie solaire en France. En effet, le développement des énergies renouvelables ne doit pas se faire au prix de l’artificialisation des sols. Les fonciers déjà artificialisés et disponibles restent peu nombreux sur le territoire français. En utilisant les emprises autoroutières non-exploitées pour y développer des parcs photovoltaïques, VINCI Autoroutes contribue au développement des énergies renouvelables sans augmenter l’artificialisation des sols, et s’inscrit donc pleinement dans le cadre des objectifs gouvernementaux.

Cet engagement est partagé par TRYBA ENERGY, dont la mission est d’exploiter les zones délaissées pour y déployer des projets d’électricité verte. Représentant un investissement de plus de 4 M€, ce projet est entièrement financé par TRYBA ENERGY, qui intervient à toutes les étapes, depuis la conception jusqu’à la maintenance et l’exploitation, en passant par le financement et la construction des parcs photovoltaïques.

Un projet qui s’inscrit dans la stratégie environnementale de VINCI Autoroutes

VINCI Autoroutes s’engage à réduire ses impacts environnementaux. Pour ce faire, le concessionnaire a structuré son plan d’actions Ambition Environnement 2030 autour de trois grands objectifs : favoriser l’économie circulaire dans le cadre de l’entretien et l’exploitation de son réseau, préserver les milieux naturels et enfin lutter contre le changement climatique. Cet axe consiste à réduire ses émissions dites « directes » de gaz à effet de serre (-50 % d’ici 2030), mais aussi à participer activement au développement des mobilités décarbonées. Ainsi, VINCI Autoroutes contribue à la trajectoire de décarbonation de la France fixée par l’Accord de Paris pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.