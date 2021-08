Hitachi ABB Power Grids Ã©volue et devient Hitachi Energy renforÃ§ant son engagement pour un avenir Ã©nergÃ©tique durable

À l’occasion de son premier anniversaire, le leader mondial de la technologie et du marché annonce son changement de nom et de marque d’entreprise à partir d’octobre 2021. Hitachi ABB Power Grids devient ainsi Hitachi Energy. En même temps, la société modifiera sa marque d’entreprise pour devenir la marque Hitachi. L’entreprise a officiellement inscrit Hitachi Energy Ltd. le 30 juin 2021 et entame maintenant le processus officiel de changement de nom à l’échelle mondiale.

Hitachi ABB Power Grids annonce qu’elle devient Hitachi Energy à partir d’octobre 2021. Cette décision de changer de nom a obtenu le consentement du conseil d’administration et des actionnaires et coïncide avec le premier anniversaire de l’entreprise depuis le début de ses activités le 1er juillet 2020. Hitachi Ltd. détient une participation de 80,1 % dans la co-entreprise et ABB Ltd. détient le reste des parts.

Le secteur de l’énergie sera dominé par les énergies renouvelables

Basé à Zurich, en Suisse, le leader mondial de la technologie et du marché apporte un riche héritage d’avancées remarquables, qui ont contribué à améliorer l’accès à une électricité sûre, sécurisée et fiable depuis plus d’un siècle. On peut compter parmi elles des innovations significatives telles que la technologie HVDC1 commerciale longue distance, qui permet aux pays de transmettre efficacement de grandes quantités d’énergie avec des pertes minimales sur des milliers de kilomètres tout en réduisant l’empreinte carbone. On peut également citer la fourniture de microréseaux et de solutions de stockage d’énergie qui, combinés à des systèmes de commande intelligents ultra-modernes, assurent une disponibilité fiable de l’énergie distribuée. L’entreprise a joué un rôle de premier plan dans la mise en place d’un système énergétique mondial plus fort, plus intelligent et plus écologique. Aujourd’hui, la lutte contre le changement climatique est une tâche extrêmement importante et représente l’un des défis les plus urgents de notre époque. Selon le rapport de l’AIE intitulé « Net Zero by 2050 »2, « le chemin vers l’objectif de zéro émission nette est escarpé » et pour continuer à le suivre, cela nécessite des investissements accrus dans les infrastructures, notamment « un déploiement immédiat et massif de toutes les technologies énergétiques propres et efficaces disponibles ». D’ici 2030, l’économie mondiale devrait être environ 40 % plus importante, mais pour une consommation 7 % plus faible pour atteindre l’objectif de zéro émission nette en 2050. D’ici-là, « le secteur de l’énergie sera dominé par les énergies renouvelables » et « l’électricité représentera près de 50 % de la consommation totale d’énergie dans le monde » – contre environ 20 % actuellement2. Au cœur de ce défi mondial, il faut initier une transition énergétique équitable et durable, dans laquelle l’électricité sera le centre névralgique de l’ensemble du système énergétique.

Le défi mondial d’un avenir inclusif et équitable, neutre en carbone.

Hitachi ABB Power Grids place le développement durable au cœur de la mission qu’elle s’est fixée : faire du bien pour un avenir énergétique durable. La transition vers le nom Hitachi Energy reflète l’évolution rapide du paysage énergétique et l’opportunité de créer une valeur économique, environnementale et sociale. Hitachi permet à l’entreprise de positionner ses technologies avancées et numériques afin de servir les clients existants et futurs, en allant au-delà du réseau, ce qui ouvre un large éventail d’opportunités dans des domaines tels que la mobilité durable, la vie intelligente et les centres de données. En combinant des solutions et des services numériques avancés, tels que Hitachi Lumada, avec une plateforme énergétique basée sur une expertise et une expérience uniques dans le domaine, l’entreprise sert ses clients et ses partenaires en créant conjointement des solutions mondiales, dont l’objectif est de relever le défi mondial d’un avenir inclusif et équitable, neutre en carbone. Toshiaki Higashihara, Président exécutif et PDG d’Hitachi, a déclaré : « Face au changement climatique et à l’augmentation des catastrophes naturelles, il est impératif de résoudre trois problèmes sociaux dans le monde : l’environnement, la résilience, la sécurité et la sûreté. » Il a poursuivi, « Hitachi ABB Power Grids fournit une variété de solutions capables de résoudre ces problèmes sociaux. En modifiant le nom de l’entreprise pour devenir Hitatchi Energy, nous renforçons encore notre engagement en faveur de la mise en œuvre d’une société durable. Hitachi et Hitachi Energy contribueront à résoudre les problèmes sociaux et à améliorer la qualité de vie des personnes en mettant en place des innovations sociales dans le domaine de l’énergie avec les clients et les partenaires. »

Remarques

(1) Hitachi ABB Power Grids a inventé la technologie commerciale HVDC il y a près de sept décennies ; celle-ci permet une transmission efficace de l’électricité sur des milliers de kilomètres avec des pertes d’énergie minimes.

(2) Rapport de l’Agence internationale de l’énergie intitulé « Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector ».