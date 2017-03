FHE sur le pont au salon BePositive de Lyon

FHE (Full Home Energy) sera présent au salon BePOSITIVE de Lyon, du 8 au 10 mars 2017, sur le stand 6G51. Ce spécialiste français de l’autoconsommation énergétique y présentera l’ensemble de sa gamme en matière d’ENR et d’économie d’énergie. Développé en 2015, le système FHE permet de piloter l’ensemble des vecteurs énergétiques du bâtiment, de la domotique de base jusqu’au photovoltaïque. Depuis, la société ne cesse de proposer des solutions toujours plus innovantes pour une consommation énergétique plus responsable.

Le système FHE a déjà conquis plus de 4200 foyers en France et 3500 ventes supplémentaires sont déjà prévues pour l’année 2017. Pour faire face à l’augmentation de la demande, FHE a obtenu l’éligibilité au crédit d’impôt de 30%. « L’année 2016 nous a apporté de très belles opportunités au niveau commercial et nous espérons voir cette dynamique se prolonger sur 2017. BePOSITIVE est un événement propice aux rencontres professionnelles bénéfiques, il s’agit donc d’un rendez-vous immanquable pour développer notre notoriété chez les professionnels du secteur et étendre notre réseau de distributeurs et d’installateurs. »

Le salon BePOSITIVE de Lyon est l’événement incontournable de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et régions. Considéré par 95% des exposants comme un événement majeur pour le lancement de nouveaux produits, il rassemble les acteurs de l’énergie et du bâtiment en recherche de nouveaux fournisseurs et de solutions innovantes.

