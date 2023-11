Avec lâ€™acquisition de MSMA, Domuneo renforce son expertise Ã  destination des pros par croissance externe

Domuneo rachète la société MSMA et consolide ainsi sa présence et son expertise en matière d’autoconsommation électrique sur les marchés tertiaires / industries. Un nouveau levier de croissance plein de promesses !

Domuneo, spécialiste des énergies renouvelables auprès des particuliers, accompagne depuis quelques mois les professionnels dans le contrôle de leur consommation d’électricité. Afin d’accompagner son développement sur ce nouveau marché, l’entreprise concluait le 18 septembre dernier, un accord portant sur l’acquisition de la société MSMA. En plein essor depuis quelques mois sur le marché du tertiaire, Domuneo intègre ainsi une expertise supplémentaire d’ingénierie photovoltaïque. Par le biais de ce rapprochement, l’entreprise entend ainsi asseoir sa position sur le marché de l’autoconsommation auprès des PME, des industries – tertiaires et collectivités.

De nouvelles perspectives sur le marché de l’autoconsommation

Dans un secteur toujours plus concurrentiel, largement dominé par les offres promotionnelles ; Domunéo se démarque depuis plusieurs années grâce à son positionnement premium qui lui a permis de maintenir son chiffre d’affaires à 8,8 millions d’euros tout en dégageant une marge opérationnelle de plus de 12%. A travers l’acquisition de MSMA (Maintenance Systèmes Mécaniques Automatisés), entreprise iséroise créée en 1990 et forte de plus de 30 années d’expertise dans la régulation et l’automatisme, Jacques-Antoine Férent, dirigeant de Domuneo y voit « le rapprochement de deux belles entreprises convaincues que le marché de l’autoconsommation est un marché porteur et plein de sens aujourd’hui. Il nous a paru évident que la combinaison de nos deux expertises garantirait à nos clients un accompagnement complet dans chacun de nos domaines et renforcerait ainsi notre positon sur le marché ». A terme, cet accord offre à Domuneo de nouvelles perspectives sur le marché de l’autoconsommation et de l’énergie. « Le marché des professionnels est un relais de croissance qui va nous permettre de franchir la barre des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé dès l’année prochaine », ajoute M. Jacques-Antoine Férent.

La société MSMA compte à son actif de nombreuses références de grosses centrales

Domuneo s’investit également à développer son offre à destination des entreprises et industries. La raison, la conjoncture actuelle qui contraint les entreprises à repenser leurs positions sur la question du photovoltaïque. Dans un contexte de pénurie annoncée, l’autoconsommation en électricité pourrait être la clé avec un investissement financier très rapidement rentabilisé. Fort d’un savoir-faire reconnu depuis de nombreuses années, dans les secteurs de l’énergie, ce rapprochement représente également une opportunité pour Domuneo de s’enrichir en acquérant des compétences techniques avérées. On note ainsi l’expertise dans le domaine des centrales au sol ou encore de centrales toiture avec la mise en œuvre de structures ombrières. Mais également l’acquisition de compétences clés sur le raccordement de centrales photovoltaïques au réseau haute tension (HTA). La société MSMA compte à son actif des références aussi bien sur le volet installation, bureau d’études que suivi des travaux, auprès de l’usine Renault de Cléon pour le compte de la société CORUSCANT, le groupe MITSIU pour la société Altus Energy, mais aussi à l’export, en Azerbaïdjan avec l’installation d’une centrale au sol. Le rapprochement des deux entités va garantir une offre complète, du projet à sa finalisation. « Je suis très heureux de conclure cet accord avec la société Domuneo et fier de mettre mes 30 années d’expérience au service des ambitions de développement de l’entreprise. Nos deux expertises combinées vont permettre d’impulser une nouvelle dynamique sur le marché du photovoltaïque. Avec les dirigeants de Domuneo, nous défendons les mêmes valeurs des énergies renouvelables sur ce marché en plein essor », explique Pierre Vignon, Fondateur de la société MSMA.