Huhtamaki emballe plus vert

Huhtamaki franchit une étape importante vers son objectif d’utiliser une électricité 100 % renouvelable et une production neutre en carbone d’ici 2030 en signant le plus grand accord d’achat d’énergie solaire dans l’industrie de l’emballage en Europe.

La production neutre en carbone et l’utilisation d’électricité 100 % renouvelable d’ici 2030 font partie des ambitions de développement durable de Huhtamaki. Le principal fournisseur mondial de solutions d’emballage durables a maintenant franchi une étape importante vers la réalisation de ces ambitions en signant deux accords d’achat d’électricité virtuels (VPPA) de 10 ans avec le développeur mondial d’énergies renouvelables BayWa r.e couvrant ses opérations en Europe. Les accords forment le plus grand VPPA solaire pour l’industrie de l’emballage en Europe, ainsi que le premier VPPA solaire majeur par une société finlandaise.

Huhtamaki vise à utiliser 100 % d’électricité renouvelable dans toutes ses opérations d’ici 2030

La durabilité est au centre de la stratégie 2030 de Huhtamaki et aujourd’hui, la société fait un bond en avant pour réaliser ses ambitions en concluant deux accords d’achat d’électricité virtuels (VPPA) de 10 ans avec BayWa r.e., développeur mondial d’énergies renouvelables. Les accords de 200 GWh couvrent environ 80 % de la consommation électrique actuelle de Huhtamaki en Europe, où le principal fournisseur mondial de solutions d’emballage durables possède 18 sites de fabrication dans 10 pays. « Nous nous sommes engagés dans notre stratégie ambitieuse à l’horizon 2030 pour devenir le premier choix en matière de solutions d’emballage durables. Cela signifie développer une approche circulaire pour nos opérations et nos produits. Nous sommes pleinement engagés à soutenir la transition vers une économie zéro carbone et avons une stratégie climatique avec des objectifs clairs et des plans d’action pour lutter contre toutes nos émissions. L’électricité renouvelable joue un rôle majeur dans la réalisation de nos ambitions et de l’accord que nous venons de signer avec BayWa r.e. démontre qu’il est possible de réaliser des progrès significatifs en peu de temps », a déclaré Charles Héaulmé, président et chef de la direction de Huhtamaki.

Des panneaux solaires sur nos sites

« Les objectifs scientifiques validés et approuvés par l’initiative Science Based Targets en 2021 signifient que nous devons nous attaquer à nos émissions de scope 1, 2 et 3. Aujourd’hui, la majorité de nos émissions de Scope 2 sont liées à l’électricité achetée et nous pouvons les traiter efficacement en passant à l’électricité renouvelable. L’accord avec BayWa r.e. est notre premier VPPA, conformément à notre transition vers les sources d’énergie renouvelables à l’échelle mondiale. Nous prévoyons de nous lancer dans d’autres VPPA sous peu, notamment aux États-Unis. De plus, nous installons des panneaux solaires sur nos sites lorsque cela est possible et travaillons sans relâche pour améliorer notre efficacité énergétique. Les progrès réalisés par Huhtamaki pour passer à une électricité 100 % renouvelable jouent également un rôle important dans la réalisation de notre ambition de production neutre en carbone d’ici 2030. Des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires pour lutter contre nos émissions de portée 1. En plus des améliorations de l’efficacité énergétique, celles-ci incluent le passage à des carburants alternatifs et l’électrification des systèmes », a déclaré Thomasine Kamerling, vice-présidente exécutive, Développement durable et communications.

Les VPPA de Huhtamaki permettent de produire plus d’électricité renouvelable disponible en Europe

Dans le cadre des VPPA, BayWa r.e. va construire deux nouvelles installations solaires en Espagne, apportant un apport significatif d’énergie renouvelable au réseau européen. Les deux nouveaux sites solaires ont un volume combiné de 200 GWh d’électricité renouvelable par an – assez d’électricité pour alimenter près de 25 000 foyers – ce qui permet d’économiser plus de 89 000 tonnes de CO2 par an. « Huhtamaki joue un rôle de premier plan dans la promotion de la transition vers les énergies renouvelables dans l’industrie de l’emballage et j’espère que cela encouragera d’autres entreprises à suivre. Soutenir Huhtamaki dans son cheminement vers la réalisation des objectifs de développement durable de l’entreprise représente une autre étape importante dans l’engagement de BayWa r.e. à faire avancer la transition énergétique de l’entreprise qui est si cruciale pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux », a ajouté Matthias Taft, PDG de BayWa r.e.