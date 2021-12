Sol Solidaire, lâ€™heure des premiers chantiers a sonnÃ© pour 2022

Sol Solidaire qui vise à lutter contre la précarité énergétique via des applications d’autoconsommation collective, a organisé la première édition de son appel à projets, ouvert de mars à septembre 2020. 12 dossiers de candidature ont été présentés, pour des projets un peu partout en France, notamment dans les Hauts-de-France et en Grand-Est ainsi qu’à La Réunion. Un succès !

Entre 50 et 242 logements ont été proposés par dossier candidat. Le total des logements présentés représente près de 1 800 logements, ce qui est presque deux fois plus que ce à quoi l’association s’attendait pour la première édition. Cela traduit le succès de la démarche et une attente forte des acteurs du logement social. Les candidats s’engagent en moyenne à faire faire 20% d’économie de factures à leurs locataires.

Les projets retenus dans le détail

Parmi les propositions, le conseil d’administration de l’association Sol Solidaire a décidé de retenir les maîtres d’ouvrage et les projets suivants :

Plurial Novilia SUD MARNAIS – ARDENNES Grand-Est – 162 kWc, 54 logements, 53 460 € de subventions

Haute-Savoie Habitat – AURA – 37 kWc, 50 logements, 15 045 €

Sia Habitat Somain cité Chauffour – Hauts de France – 47 kWc, 83 logements, 20 657 € de subventions

Ville de Besançon / Neolia Planoise – 2 bâtiments – Bourgogne Franche-Comté 107 kWc, 90 logements, 39 364 € de subventions

OPALE ALSEI (promoteur) Ilot 7 ZAC Cœur de Ville – La Réunion – 249 kWc, 242 logements, 35 470 € de subventions

Sol Solidaire participe ainsi à la progression de la transition énergétique, avec 602 kWc soutenus en 2020 sur cinq régions pour une réalisation à court terme. L’ensemble des projets que finance Sol Solidaire permettra d’éviter 1544 tonnes de CO2 au bout de 20 ans. L’association va suivre de près la réalisation des chantiers lauréats de l’appel à projets 2020.

Perspectives

A l’occasion du Congrès de l’USH, qui s’est tenu du 27 au 29 septembre 2021 à Bordeaux, Sol Solidaire a pu lancer l’édition 2021 de cet appel à projets. Du fait du contexte contraint par les confinements de 2020, le dîner caritatif qui devait avoir lieu en fin d’année n’a pas pu se tenir. Il est prévu d’organiser ce format de rencontre pour remercier les mécènes, solliciter les producteurs d’électricité solaire, et générer, à partir des tickets d’entrée, des recettes additionnelles à affecter aux projets solaires des bailleurs sociaux. Enfin, le conseil d’administration souhaite ouvrir les adhésions à de nouveaux membres en 2022. La précarité énergétique touche près de 7 millions de ménages en France. Soutenir Sol Solidaire, c’est lutter contre les inégalités grâce à l’allègement des factures énergétiques des bénéficiaires. A terme, les actions de Sol Solidaire amélioreront les conditions de vie de plusieurs milliers de foyers par an.

Merci aux mécènes : Enerlis Solidarité, Amarenco, Sonnedix, ARaymond, Enedis, BRED Banque Populaire, les salariés de Tecsol par l’arrondi solidaire

Encadré

Campagne de crowdfunding

Sol Solidaire a organisé une campagne de crowdfunding sur la plateforme Hello Asso entre septembre et décembre 2020. Cette campagne a permis de révéler l’action de l’association au grand public et d’asseoir la présence de l’association sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIN.