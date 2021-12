France-Etats-Unis : accÃ©lÃ©rer la transition mondiale vers le net zÃ©ro

Mi-décembre dernier, la France et les États-Unis ont tenu la première réunion du Partenariat bilatéral États-Unis-France sur l’énergie propre. Cette rencontre était la première à mettre en œuvre l’engagement réaffirmé en octobre par le président des États-Unis et le président de la République française en faveur d’une coopération bilatérale et transatlantique renforcée.

Emmanuel Macron et Joe Biden ont confirmé qu’ils continueraient à lutter contre la crise climatique en soutenant les objectifs de la 26e Conférence des parties sur les changements climatiques des Nations Unies (COP-26) pour accélérer la transition mondiale vers le net zéro et à travers, entre autres approches et activités, le lancement d’un « Partenariat bilatéral U.S.- France sur l’énergie propre » d’ici fin 2021.

la politique énergétique, la technologie et l’innovation ;

les efforts diplomatiques pour accélérer la transition énergétique et atteindre les objectifs climatiques.

Ce Partenariat est mis en place sous l’égide de l’« U.S. Department of Energy » et de l’« U.S. Department of State » pour les États-Unis, et du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour la France. Il vise à aborder :

Certains des principaux domaines couverts par le partenariat comprennent l’énergie nucléaire, la recherche et le développement scientifiques (R&D), le développement et le déploiement de technologies d’énergie propre et les chaînes d’approvisionnement responsables et durables d’énergie propre. Le Partenariat fournit également un cadre pour discuter de la coordination des efforts dans les forums et organisations multilatéraux de l’énergie, de la coordination des efforts pour assurer la stabilité sur les marchés mondiaux de l’énergie, de la diplomatie climatique et de l’engagement du secteur privé.

Ce partenariat illustre les objectifs communs et la volonté partagée des deux pays de lutter contre le changement climatique. La France et les Etats-Unis travailleront pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par l’Accord de Paris, comme promis dans la déclaration conjointe de mai 2021 de la secrétaire Jennifer M. Granholm du département américain de l’Énergie et de la ministre Barbara Pompili du ministère français de la Transition écologique.

Tenue juste après la COP26, cette première réunion du Partenariat a donné lieu à de larges échanges sur la politique d’énergie propre dans les deux pays, y compris les efforts pour diminuer la consommation d’énergie, réduire les émissions et soutenir la transition vers une économie bas carbone. Les deux pays ont reconnu l’importance de tirer parti de l’innovation technologique et de son déploiement sur le marché pour atteindre zéro en termes d’émission carbone d’ici 2050.

Des opportunités de partenariats et de collaborations avancées entre les États-Unis et la France ont été discutées. À court terme, les deux pays ont convenu d’explorer davantage les synergies dans les domaines du développement et du déploiement de technologies d’énergies propres ; le rôle des énergies nucléaire et renouvelables, y compris les petits réacteurs modulaires dans les systèmes énergétiques mondiaux ; des solutions de stockage d’énergie décarbonée telles que les batteries et l’hydrogène ; et la coordination des efforts dans les forums et organisations multilatéraux de l’énergie.

La prochaine réunion du Partenariat est prévue à Washington DC en 2022.