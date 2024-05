Des ombriÃ¨res solaires couvrent prÃ¨s de 30% de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© du centre aquatique de Sauvian

Le site de l’Agglomération Béziers Méditerranée consomme 100 % de l’énergie solaire produite, soit 30% d’autoconsommation annuelle d’électricité. La technologie SolarEdge a été choisie par TotalEnergies pour optimiser la production d’énergie et répondre à des normes de sécurité strictes d’un établissement recevant du public (ERP). Détails techniques d’une installation exemplaire !

La communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée en Occitanie, tend à se rapprocher de son objectif de consommation de plus d’un tiers de son électricité à partir d’énergies renouvelables grâce à l’installation solaire de son centre aquatique. L’espace disponible sur le toit de cette piscine en plein air étant réduit, l’installation solaire est placée sur les ombrières de parking conçues à cet effet et utilise la technologie d’onduleur optimisée DC de SolarEdge afin d’améliorer la production d’énergie tout en respectant les normes de sécurité élevées pour un lieu aussi fréquenté.

Une installation photovoltaïque de 240 kWc

Situé dans la commune de Sauvian, le centre aquatique Alfred Nakache comprend un bassin olympique de 50 mètres, chauffé en extérieur, et un autre en intérieur de 25 mètres pour les activités ludiques et de bien-être. L’eau est chauffée au gaz mais une grande quantité d’électricité est nécessaire pour alimenter les systèmes de pompe d’eau de filtrage des bassins, de ventilation et de climatisation du site, ainsi qu’un certain nombre d’équipements mis à la disposition des visiteurs. L’Agglomération Béziers Méditerranée s’est tournée vers TotalEnergies pour le conseil et la construction d’une solution la plus viable à long terme pour le site. TotalEnergies a conçu et installé une installation photovoltaïque de 240 kWc comprenant 768 modules solaires montés sur des ombrières de parking. Ces abris de voiture ont la double fonction de capter l’énergie solaire et d’offrir de l’ombrage à une centaine de véhicules. De plus, ils sont équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques, à la disposition des visiteurs. Le site répond ainsi aux obligations réglementaires de la loi d’orientation des mobilités (LOM) concernant l’installation de bornes de recharge dans les parkings à proximité des établissements publics

L’installation solaire a produit 288 MWh d’électricité en un an

Le système est contrôlé par trois onduleurs SolarEdge optimisés DC et des optimiseurs de puissance SolarEdge connectés à chaque paire de panneaux solaires. Cette technologie optimise la production d’énergie en atténuant l’impact de l’ombrage et de l’encrassement tout en permettant une supervision à distance et en temps réel pour que toute baisse de production puisse être rapidement identifiée et corrigée. Par ailleurs, l’installation réunit plusieurs dispositifs de sécurité intégrés. Il s’agit notamment de la détection des pannes et du système SafeDCTM qui réduit la tension de chaque module à 1V pour permettre aux équipes de maintenance ou aux secours en cas d’urgence, d’accéder au système en toute sécurité. Ainsi, l’Agglomération bénéficie d’un rendement énergétique élevé, d’une sécurité accrue et d’une maintenance rationalisée et rentable. Au cours des 12 derniers mois, l’installation solaire a produit 288 MWh d’électricité – compensant 30% de l’importante consommation énergétique du centre et permettant d’éviter 65 tonnes de CO₂. Yohan Bousquier, Responsable développement, vente et réalisation de projets à l’échelle nationale pour TotalEnergies, commente : « Nous avons choisi la solution SolarEdge pour obtenir le meilleur résultat pour notre client en tenant compte des contraintes du site. La fonction de sécurité SafeDCTM de SolarEdge, la production optimale d’énergie et la possibilité de surveiller l’installation solaire en temps réel via l’application mySolarEdge, indiquaient que c’était la solution la plus adaptée à ce projet ».

La réaction de Gérard Boyer, vice-président chargé de l’environnement et des énergies renouvelables au sein de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée

« Cette piscine est un investissement pour les 30 ans à venir. Nous avons eu à cœur qu’elle réponde aux défis économiques, climatiques et environnementaux de demain grâce à une production photovoltaïque et le meilleur taux d’autoconsommation possible en offrant la possibilité d’alimenter les véhicules électriques des biterrois. Elle nous aide ainsi à atteindre nos objectifs de décarbonation. TotalEnergies nous a convaincus de l’utilité de SolarEdge pour la sécurité du site, l’optimisation de la production électrique, ainsi que pour la gestion maîtrisée et la maintenance facilitée ; et nous sommes très satisfaits de ses performances ».