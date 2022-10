Batteries Ã©lectriques en Europe : des leaders de lâ€™industrie crÃ©ent Upcell â€“ European Battery Manufacturing Alliance

Upcell Alliance, c’est plus de 25 sociétés de constructions de batteries qui projettent la création de plus de 100 gigafactories d’ici 2030. Cela représente, au moins, 150 milliards d’euros d’investissement sur la chaine de production des batteries électriques, comprenant de lourds investissements en équipements industriels et machines de production, recherche et développement, innovation et formation ; accélérant l’électrification des véhicules. Upcell Alliance pour assurer une autonomie industrielle et réaffirmer une souveraineté économique en Europe !

A l’instar du European Green Deal, et #REPowerEU, Upcell Alliance s’est fixée pour objectif d’accélérer la transition vers la mobilité électrique tout en assurant la souveraineté de l’Europe dans le domaine des batteries.

Une alliance qui fédère les acteurs européens pour développer l’industrie européenne de la batterie électrique

L’association réunit aujourd’hui 36 membres industriels et universitaires, et est soutenue par le gouvernement catalan, le gouvernement français, ainsi que des organismes publics tels que le comité stratégique ‘Nouveaux Systèmes Energétiques’ (CSF NSE), l’association de la filière automobile (PFA), Cluster Auvergne Rhônes-Alpes (CARA), EIT InnoEnergy, EVOLIS, l’organisme qui représente les fournisseurs français d’équipements et de machines pour les industriels et l’Alliance Industrie du Futur (AIF). Elle compte parmi ses membres européens :

Fournisseur de matériaux de spécialités : Arkema

Fournisseur de composants électriques et solutions d’automatisation : Schneider Electric

Recycleurs et équipementiers : MTB Recycling et Rousselet Robatel

Des équipementiers et constructeurs de machines : Alfi Technologies, Bühler, Caire Automation, Cleia, Comexi, Comau, IN-CORE Systèmes, Ingecal, Fives Group, Technax, Lazpiur, Groupe Huguet, Ose Group, Rousselet Robatel, NPB Automation, Xano, Jorgensen Engineering, Eltronic

Des fabricants de batteries électriques : ACC, Verkor, Blue Solutions, Freyr, Sunlight Grouü, Verkor, BasqueVolt, InoBat

Des universités et corps universitaire : Université HESAM, le cnam, ENSAM, Politecnico di Milano, Universität Oldenburg, CESI, Grenoble INP institut d’ingénierie et de management, Université Grenoble Alpes (Grenoble INP – UGA), Battech-IREC-Eurecat et CIC energiGUNE.

Le congrès Batteries Events à Lyon le 19 octobre prochain

Upcell Alliance a pour objet de fédérer les acteurs européens intervenant dans le secteur industriel de la batterie électrique et de constituer une chaîne de valeur en vue du développement de l’industrie européenne de la batterie électrique.

Upcell Alliance a pour missions principales de :

booster l’innovation européenne en identifiant les appels à projets de recherche R&D&I, monter des groupes de travail, à l’instar de l’appel à projets HORIZON-CL5-2022-D2-01-04 sur lequel plusieurs membres de Upcell Alliance se sont déjà positionnés

favoriser une économie européenne des acteurs de la batterie électrique par leur participation aux projets innovations de la batterie électrique de la communauté européenne, des gouvernements européens et des régions de pays européens

organiser toutes manifestations publiques, opérations de promotion, conférences, et colloques

Ses acteurs couvrent les 3 principales étapes de la production de la batterie électrique : la production d’électrode, l’assemblage de la cellule de la batterie, et l’assemblage en pack. La prochaine grande étape d’Upcell Alliance sera le congrès Batteries Events à Lyon le 19 octobre prochain à l’occasion duquel Claude Laperiere, le Président d’Upcell Alliance détaillera ses objectifs et ambitions. Dès novembre 2022, l’association constituera de nouveaux groupes de travail pour se positionner sur les appels à projets européens, comme Horizon Europe.