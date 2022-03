HPS Home Power Solutions s’associe au promoteur immobilier Hausdorf pour chauffer des maisons Ã  lâ€™hydrogÃ¨ne vert

HPS Home Power Solutions (HPS), fournisseur de picea, le premier système de stockage d’électricité toute l’année basé sur l’hydrogène vert, collabore désormais avec Hausdorf, un promoteur immobilier de la région de Munich. Dans leur premier projet commun, Hausdorf prévoit de construire douze maisons unifamiliales alimentées par picea.

La société Hausdorf propose désormais à ses clients le stockage d’électricité à base d’hydrogène picea de HPS en équipement standard dans leurs nouvelles constructions. « Hausdorf est un nouveau partenaire commercial attrayant pour nous. L’entreprise est synonyme de construction moderne et durable et correspond donc parfaitement à notre solution de stockage innovante et pratique », a déclaré Zeyad Abul-Ella, co-fondateur et directeur général de HPS Home. Solutions d’alimentation.

En ce qui concerne l’approvisionnement en chaleur, le promoteur s’appuie sur une pompe à chaleur saumure-eau moderne pour son nouveau développement. Le système de stockage d’électricité à l’année picea stocke l’énergie solaire excédentaire de l’été sous forme d’hydrogène pour faire fonctionner la pompe à chaleur en hiver. La combinaison intelligente d’une pompe à chaleur, d’un système solaire et de picea permet à l’entreprise munichoise d’offrir à ses clients l’approvisionnement en chaleur le plus respectueux du climat actuellement disponible sur le marché allemand.

De plus, grâce à picea, une grande partie des besoins en électricité des foyers seront couverts sans CO2 et toute l’année. Outre le respect des nouvelles normes de protection climatique pour les habitations privées, Hausdorf offre ainsi la meilleure protection possible contre la hausse des prix de l’énergie. La construction des premières maisons devrait commencer en mai 2022. Les bâtiments répondront aux exigences de la loi sur l’énergie des bâtiments (GEG) de 2020 et de la KfW-Efficiency House 55 EE.

“Chez Hausdorf, notre objectif est de construire les meilleures maisons possibles, c’est pourquoi nous utilisons toujours les technologies les plus innovantes. Nous construisons des maisons qui sont non seulement extrêmement respectueuses du climat, mais qui offrent également un confort de vie maximal. picea de HPS, le premier système de stockage d’électricité saisonnier pour les bâtiments sur le marché, répond à nos normes très élevées dans ces domaines », a déclaré Michael Hausdorf, propriétaire et directeur général de Hausdorf.