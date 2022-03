Premier cycle de confÃ©rences du cabinet HLA sur l’Ã©nergie solaire consacrÃ© aux communautÃ©s locales d’Ã©nergie

En partenariat avec des professionnels de différents secteurs, le cabinet Huglo Lepage Avocats organise une série de quatre webinaires consacrés à l’énergie solaire. En effet, dans le cadre du développement massif des énergies renouvelables, et en particulier de l’énergie solaire dont la massification est vivement encouragée par le gouvernement, il est impératif pour les collectivités locales, les entreprises et les particuliers de mieux connaitre tous les outils mis à leur disposition.

Parmi ces outils, Corinne Lepage, avocate associée fondatrice du cabinet Huglo Lepage et ancienne ministre de l’Environnement, a présenté les communautés locales d’énergies renouvelables et celles d’énergies citoyennes sur l’axe juridique. Des communautés qui pourraient être un véritable booster pour le développement du solaire en Europe !

. « Je pense que la crise que nous vivons actuellement et la guerre en Ukraine est une formidable opportunité pour donner un effort absolument massif aux énergies renouvelables et en particulier à l’énergie solaire. Je rappelle que nous sommes dans un cadre communautaire qui reconnaît le droit à l’autoconsommation individuelle et collective. L’autoconsommation est un droit. Le cadre communautaire fixe aussi le principe selon lequel les Etats membres doivent encourager le développement de l’autoconsommation » a-t-elle confié en préambule.

Dans un second temps, André Joffre, fondateur du bureau d’études Tecsol, est intervenu pour apporter sa vision technologique et son approche technico-financière de l’implantation du solaire au sein de ces communautés locales d’énergie où il est question de blockchain et d’outils digitaux pour parfaire la répartition des électrons verts. Un webinaire très pédagogique pour faire avancer la cause solaire !

www.youtube.com/watch?v=uczOGwiMiVk