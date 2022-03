4Ã¨me trimestre 2021 : un volume de raccordement PV record parachevant une annÃ©e trÃ¨s dynamique Ã  2,574 GW

Le volume de raccordement au 4ème trimestre 2021 s’établit à 750 MW, en nette hausse par rapport au volume du 3ème trimestre 2021. Il conclut l’année avec 2,574 GW raccordés (122 MW ayant été réaffectés à l’exercice 2020).La montée en puissance ressentie se traduit donc dans les chiffres. Plus de détails !

Compte tenu des corrections faites par ENEDIS sur les valeurs de raccordement sur le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021, l’appréciation des volumes par segment est délicate. Par rapport aux derniers trimestres, ce 4ème trimestre est marqué :

par une légère hausse du segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec 13 500 installations raccordées, ce qui constitue un niveau recod

par une légère hausse du segment des installations domestiques (<9 kW), avec 50 MW raccordés, ce qui est un niveau très élevé,

par une légère baisse du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW), avec 127 MW raccordés, ce qui est un niveau très élevé,

par une légère hausse du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), avec un volume raccordé de 26 MW,

par une baisse forte du segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW), avec un volume raccordé de 3 MW,

par une très forte hausse du segment des grandes installations (1 MW et +), avec 527 MW r accordés, ce qui est un niveau record sur un seul trimestre.

Des installations qui permettent de faire des économies de charges publiques

La part d’électricité photovoltaïque dans la consommation brute d’électricité en France a atteint un niveau de 1,76% au terme de ce 4ème trimestre 2021. La file d’attente reste orientée à la hausse, malgré les volumes sortants pour raccordement, et le stock de projets dépasse les 10 GW au terme de ce 4ème trimestre 2021. Le prix de marché de l’électricité étant très haut sur ce 4ème trimestre, on observe une inversion sur les charges publiques et sur tous les segments. Le prix de leur électricité étant inférieur au prix de marché, ces installations permettent de faire des économies de charges publiques.

Le volume cumulé sur l’année 2021 atteint ainsi 2,57 GW, plus haut niveau jamais atteint sur le marché français. Ce niveau devra être maintenu et même porté à 4 GW par an afin de rester sur la trajectoire des objectifs de la PPE à l’horizon 2028. « Alors que nous entrons dans une crise énergétique majeure et sans précédent depuis le choc pétrolier de 1974, ces excellents chiffres démontrent la capacité de la filière solaire à raccorder en masse de nouvelles capacités électriques sur le réseau. Démonstration est faite que la filière solaire peut contribuer de manière significative à réduire la dépendance énergétique de notre pays tout en allégeant le prix de l’électricité. Plus de 6 GW actuellement en file d’attente sont autant de projets prêts à être mis en service plus ou moins rapidement selon leur délai de mise à disposition du raccordement au réseau électrique. La récente prise de position de la Commission Européenne qui préconise aux Etats membres de considérer les énergies renouvelables comme présentant un ‘’intérêt public supérieur et un intérêt de sécurité publique’’ doit à cet égard constituer un véritable électrochoc pour activer tous les leviers permettant une accélération encore plus massive que celle observée en 2021. » déclare Antoine Huard, Président de France Territoire Solaire.