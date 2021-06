Hopium dÃ©voile son prototype roulant de berline Ã  hydrogÃ¨ne et ouvre les 1000 premiÃ¨res prÃ©commandes

Hopium, le constructeur français de berlines à hydrogène, présente son tout premier prototype roulant, à l’occasion de la semaine Viva Technology à Paris. Annoncé en octobre 2020 et réalisé en un temps record dans l’atelier d’essai de Linas-Montlhéry, ce démonstrateur technique baptisé Alpha 0, met l’accent sur la fiabilité du système de pile à combustible. Après les phases de design et d’architecture, puis l’implémentation de ses différentes composantes au sein du véhicule, le prototype a pu être évalué et perfectionné au travers d’essais sur banc et sur piste. Avec une vitesse d’une capacité de 200 km/h, cette version test frise déjà les performances promises par l’Hopium Machina dans sa version définitive. Alpha 0, introduit également pour la première fois la signature lumineuse, emblème d’Hopium, dont la forme rappelle la stratification de l’hydrogène et le mouvement d’ondes à la surface de l’eau.

La révélation de cette vitrine technologique s’inscrit comme une étape-clé dans la feuille de route exigeante du constructeur et confirme sa capacité à atteindre les objectifs fixés et relever les plus hauts défis. Elle s’accompagne de l’ouverture d’un carnet de commandes pour les 1000 premières unités numérotées de l’Hopium Machina, dont le tarif de réservation s’établit à 410 euros, en référence au spectre lumineux de l’hydrogène. Les équipes Hopium sont déjà pleinement investies dans la mise en œuvre des prochaines étapes visant à produire l’Hopium Machina à l’échelle industrielle, avec un nouveau rendez-vous attendu pour le premier trimestre 2022.