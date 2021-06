Hello Watt : 7 idÃ©es reÃ§ues sur le photovoltaÃ¯que

Alors que la France a dépassé le cap symbolique des 100 000 installations autoconsommation (contre 3000 en 2015), la filière photovoltaïque continue de faire face aux critiques. Pourquoi cette énergie renouvelable est-elle boudée des Français ? L’une des raisons de cette méfiance ? Trop de fausses idées continuent à circuler. Hello Watt, le conseiller énergie des particuliers, revient sur ces affirmations :

Le photovoltaïque ne se recycle pas.

Alors que des voix continuent à se lever pour assurer que le photovoltaïque n’est pas recyclable, la réalité est bien différente : en effet, les panneaux en silicium cristallin, matériau extrait du sable ou du quartz, peut être recyclé à 94,7% en usine de recyclage. Les encapsulants plastiques peuvent par ailleurs eux aussi être recyclés.

2. Le photovoltaïque consomme à la fabrication plus d’énergie qu’il n’en produit.

Certes, le photovoltaïque est énergivore dans sa fabrication. Néanmoins, il est important de noter que selon son processus de fabrication et son implantation géographique, il peut rembourser sa dette énergétique en 1 à 4 ans.

3. Le photovoltaïque contient des matériaux rares.

S’il est vrai que certaines technologies de panneaux solaires utilisent des matériaux rares, plusieurs rapports de par exemple L’Ademe ou encore GreenPeace notent que 90% des panneaux photovoltaïques sont fabriqués à partir du silicium, le second matériau le plus abondant sur la croûte terrestre – après l’oxygène !

4. Le photovoltaïque a une faible durée de vie.

Encore faux ! Les garanties des panneaux photovoltaïques que l’on peut trouver sur les toitures des Français peuvent s’étendre à 30 ans.

5. Le photovoltaïque ne fonctionne que dans le sud et quand il y a du soleil.

La luminosité compte pour produire de l’électricité mais un rayonnement diffus à travers une couche nuageuse peut déjà donner lieu à une production solaire.

6. La production doit être revendue à EDF.

En effet, il fut un temps où les particuliers revendaient leur énergie photovoltaïque au fournisseur historique EDF. Aujourd’hui, les projets se font essentiellement en autoconsommation, avec la vente du surplus en bonus. Effectivement, lorsqu’on le souhaite, le surplus peut être vendu à EDF Obligation d’Achat à un prix régulé.

7. Le photovoltaïque n’est pas rentable.

Il est vrai que l’installation des panneaux photovoltaïques n’est pas gratuite. En revanche, ce n’est pas vrai de dire que le photovoltaïque n’est pas rentable. Cela devient encore plus marquant pour une région ensoleillée comme Marseille : avec une production annuelle de 9800 kWh, il est possible de monter à 46 107€ de revenu total sur 25 ans, avec une revente de surplus de 5 465€ et des économies sur la facture d’électricité de 40 642€.

Dans cet exemple, après 25 années, l’installation a généré 46 107€ de revenu total pour un investissement net de 12 320€. Cela représente un gain net de 33 787€, soit 370% du prix net de l’installation !

Il est donc grand temps d’arrêter avec les idées reçues sur le photovoltaïque !