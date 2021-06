FIMER lance deux nouvelles plateformes pour le marchÃ© photovoltaÃ¯que des utilitÃ©s

Fournisseur mondial de premier ordre d’onduleurs solaires, FIMER, annonce le lancement de deux nouvelles plateformes pour le segment des grandes centrales – un onduleur de chaînes multi-MPPT de forte puissance et une solution de conversion modulaire – qui sont conçues pour répondre aux applications décentralisées et centralisées couvrant 100% des besoins du marché des utilités.

Selon la toute dernière Renewable Energy Market Update de l’Agence Internationale de l’Energie indiquant que la part des grandes centrales augmentera de plus de 55% en 2020 à près de 70% en 2022, le besoin de solutions fiables, flexibles et à haute densité de puissance est désormais indispensable pour répondre aux exigences du marché, aujourd’hui et à l’avenir. Par conséquent, les solutions onduleurs de chaînes sont devenues la technologie la plus populaire sur le marché mondial des utilités, grâce à leur modularité offrant un rendement plus élevé, un risque à long terme minimal et des efforts d’exploitation et de maintenance moindres pour atteindre le LCOE le plus bas, par rapport à une solution centralisée.

Optimiser le LCOE

Le nouveau PVS-350 de FIMER est le plus puissant et le plus compact des onduleurs de chaînes multi-MPPT de l’industrie solaire, optimisé pour les architectures de systèmes PV décentralisés avec une efficacité maximale de ɳ MAX > 99% afin d’assurer le plus haut rendement énergétique. Il affiche également le plus petit encombrement par rapport à d’autres produits similaires, et réduit considérablement le risque d’indisponibilité qui peut se produire avec les onduleurs centraux. Pour les architectures systèmes centralisées – qui représentent actuellement près de 40% du marché – FIMER lance également PVS-260/PVS-300, une solution entièrement modulaire conçue avec une plateforme de chaînes à MPPT unique. Elle peut facilement remplacer les onduleurs centraux dans des conceptions plus traditionnelles, améliorant considérablement les performances et réduisant les coûts de BoP, optimisant le LCOE – obtenant une réduction de 2,3% du LCOE d’une architecture de conversion modulaire par rapport à une solution centrale. Elle apporte également une plus grande disponibilité du système, au-dessus de 99,9% par rapport à un maximum de 99,5% en solutions centrales. De plus, le PVS-260/PVS-300 offre une grande capacité combinée à un bloc d’alimentation à MPPT unique de conception super compacte, pour permettre aux concepteurs de systèmes de conserver une architecture « centralisée », s’il y a lieu. Toute l’électronique de puissance est également concentrée à proximité des autres éléments critiques de puissance AC pour simplifier le contrôle et les opérations de maintenance.

Anticiper les futurs besoins de stockage

En combinant les modules de puissance dans une station MV pré-assemblée et pré-testée en usine, la nouvelle plate-forme peut rivaliser avec les stations multi-mégawatts des derniers onduleurs centraux, permettant aux concepteurs de systèmes d’appliquer l’architecture modulaire aux systèmes de toute taille. Les nouvelles plateformes pourront également facilement s’intégrer aux besoins futurs en matière de stockage batteries, offrant ainsi une solution complète pour le marché des utilités, dès maintenant et à l’avenir. Alors que le passage d’onduleurs centraux aux technologies de chaînes dans le secteur des utilités a augmenté au cours des cinq dernières années, FIMER reconnaît que les architectures centralisées sont encore répandues. C’est pourquoi l’entreprise a développé l’onduleur PVS-350 et la plateforme de conversion modulaire PVS-260/PVS-300 pour répondre aux besoins des applications décentralisées et centralisées.

FIMER, la culture de l’innovation

Maren Schmidt, Managing Director de l’activité Utility, a expliqué : « Alors que le secteur des utilités devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années, nous voulions offrir une solution qui maximise à la fois le ROI des architectures systèmes classiques et celui de toutes les configurations émergentes, y compris le stockage, tout en maintenant les valeurs essentielles de la modularité. » «Ces solutions uniques sur le marché sont des plateformes véritablement révolutionnaires pour le segment des utilités, car elles sont en mesure de répondre aux besoins des clients maintenant, ainsi que de s’adapter et de s’intégrer facilement aux technologies dans le futur.» Filippo Carzaniga, Président de FIMER, a ajouté : « Il s’agit d’un marché en croissance rapide et, par conséquent, FIMER a récemment annoncé son intention de créer un Centre de Recherche et Développement dédié en Italie pour le segment des utilités. Dans le cadre de cet engagement en R&D, nous avons prévu des lancements excitants plus tard cette année, qui apporteront encore plus d’innovations sur le marché. » FIMER a également lancé sa « nouvelle ère FIMER », une expérience virtuelle immersive à 360° qui permet aux clients du monde entier d’explorer les installations, les innovations et les processus de FIMER à son siège mondial de Vimercate et à son site de R&D et de production de Terranuova Bracciolini, à partir de leurs propres ordinateurs portables, tablettes ou smartphones.

Encadrés

Principales caractéristiques du nouvel onduleur multi-MPPT PVS-350

- L’onduleur de chaîne le plus puissant du marché (350 kVA) ; Rapport puissance-poids > 3 kW/kg

- Compatible avec les modules Ultra High-Power (cellules de 182mm/210mm) avec 12 MPPT de 45A

- Rendement énergétique maximal, ɳ MAX > 99 %

- Diagnostic de chaîne par analyse de courbe IV en ligne

Grâce à la capacité et rapport puissance-poids record, il est possible d’économiser jusqu’à 30% des coûts de transport et d’installation et d’atteindre jusqu’à 15% de capacité AC supplémentaire pour la station MV par rapport à d’autres solutions de conversion décentralisées disponibles aujourd’hui. Cela signifie moins de stations par MW AC de puissance installée, avec une économie cumulée qui peut dépasser 0,2 centimes d’euro/watt sur un système de 100 MW.

Les valeurs d’entrée du convertisseur Multi-MPPT ont été optimisées pour exploiter pleinement les avantages des derniers modules cristallins ultra-haute puissance de cellules 182x182mm et 210x210mm, permettant des économies globales supplémentaires allant de 0,5 à 0,9 centimes d’euro/watt par rapport aux systèmes conçus avec des modules conventionnels (c.-à-d. des cellules de 166x166mm).

Principales caractéristiques de la solution de conversion modulaire PVS-260/PVS-300

La solution PVS-260/PVS-300 de FIMER permet d’aligner les coûts d’investissement de la solution modulaire avec ceux d’une solution centralisée, tout en assurant les avantages suivants, propres à une conversion modulaire :

- Disponibilité du système supérieure à 99,9% par rapport à 99,5% maximum pour les solutions centrales.

- Réduction des efforts d’exploitation et de maintenance, généralement 1,3 centime d’euro/watt de moins que la solution centrale sur 25 ans.

Cela permet d’obtenir une réduction remarquable de 2,3% du LCOE d’une architecture de conversion modulaire par rapport à une solution centrale.

- Densité de puissance et capacité de puissance record, deux fois plus élevées que tout autre onduleur de cette catégorie disponible sur le marché, ce qui signifie moins d’unités à installer pour la même capacité MVA.

- Architecture système centralisée avec concept de conversion modulaire pour remplacer toute solution d’onduleur central classique de même encombrement par une flexibilité et une granularité inégalées. La combinaison de 6 à 24 modules d’onduleurs par incrément de 2 unités permet de sélectionner la capacité de la station skid MV ultra-compacte et plug & play de 40 pieds entièrement équipée, à n’importe quelle valeur entre 1560kVA et 7200kVA

- Temps d’arrêt minimum du système, disponibilité > 99,9% grâce à la tolérance de défaut inhérente à la conversion modulaire qui n’est pas atteignable avec les onduleurs centraux. Réduction du MTTR par rapport aux onduleurs centraux multi-MW qui nécessitent de longues et coûteuses réparations sur site par du personnel spécialisé.

- Réduction des coûts d’exploitation et de maintenance, généralement inférieurs de 1,3 centime d’euro/Watt à une solution d’onduleur central sur 25 ans, grâce à la granularité de la conversion de puissance réalisée avec des blocs d’alimentation plus petits et échangeables.

www.youtube.com/watch?v=2lI_qx1DzhA