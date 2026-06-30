EDITO/Juin 2026 : le solaire et le stockage dans le bon momentum

par Walburga Hemetsberger, CEO SolarPower Europe

Ce mois de juin 2026 a une fois de plus montrÃ© pourquoi le solaire et le stockage restent au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe, et pourquoi notre travail en tant quâ€™industrie nâ€™a jamais Ã©tÃ© aussi important.

Lors dâ€™Intersolar, jâ€™ai vu de mes yeux la force et la dÃ©termination de notre secteur. SolarPower Europe a lancÃ© lesÂ Perspectives du marchÃ© mondial pour lâ€™Ã©nergie solaire 2026-2030, confirmant une nouvelle annÃ©e record pour le solaire. En 2025, le monde a installÃ© 664 GW de nouvelle capacitÃ© solaire, portant la flotte solaire mondiale au-delÃ du cap des 3 TW. Le solaire continuait de surpasser toutes les autres technologies Ã©nergÃ©tiques, prouvant que lâ€™Ã¨re solaire Ã©tait fermement arrivÃ©e.

Les chiffres racontaient aussi une histoire plus urgente. La croissance a ralenti en 2025, et une baisse temporaire est attendue en 2026, ce qui montre clairement que la prochaine phase ne consiste pas seulement Ã dÃ©ployer davantage de panneaux. Il sâ€™agit dâ€™intÃ©grer lâ€™Ã©lectricitÃ© propre dans le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique europÃ©en plus rapidement et de maniÃ¨re plus efficace. La congestion du rÃ©seau, la restriction, la lenteur des permis et les signaux de prix nÃ©gatifs sont devenus de vÃ©ritables obstacles au progrÃ¨s. Lâ€™investissement dans les rÃ©seaux, le stockage par batteries et la flexibilitÃ© des non-fossiles est dÃ©sormais une prioritÃ© politique pour soutenir une livraison urgente.

Ce message a Ã©tÃ© renforcÃ© par notreÂ Perspective du marchÃ© europÃ©en des batteries 2026-2030. Lâ€™Europe a ajoutÃ© 36 GWh de stockage par batterie en 2025, la douziÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive de croissance. La capacitÃ© totale installÃ©e a dÃ©passÃ© pour la premiÃ¨re fois les 100 GWh, tandis que le marchÃ© a connu une croissance record de 48 % dâ€™une annÃ©e sur lâ€™autre. Avec le stockage Ã lâ€™Ã©chelle des utilitÃ©s reprÃ©sentant plus de la moitiÃ© des nouvelles installations, le marchÃ© europÃ©en des batteries est clairement entrÃ© dans une nouvelle phase de maturitÃ©.

Les installations annuelles devraient atteindre 138 GWh dâ€™ici 2030, soit une multiplication par quatre par rapport aux niveaux de 2025. Bien que cette croissance confirme que lâ€™Ã©lan est fort, que le momentum est bien lÃ , elle reste en deÃ§Ã de lâ€™augmentation dix fois plus forte du nombre de batteries nÃ©cessaire dâ€™ici 2030 dans un scÃ©nario idÃ©al. Lâ€™objectif de stockage par batteries de 200 GW de lâ€™UE pour 2030 donne Ã lâ€™Europe la bonne direction Ã suivre. DÃ©sormais, la tÃ¢che est de faire correspondre cette ambition avec rapiditÃ©, conception de marchÃ© et cadres politiques qui pourraient libÃ©rer des investissements. GrÃ¢ce Ã laÂ plateforme Battery Storage EuropeÂ et Ã notreÂ campagne #10XBatteryStorage, nous continuons Ã soutenir lâ€™industrie.

Ce mois a Ã©galement apportÃ© dâ€™importants progrÃ¨s politiques. Au Conseil de lâ€™Ã©nergie, les ministres de lâ€™Ã©nergie de lâ€™UE ont adoptÃ© leur position surÂ le Paquet des rÃ©seaux de lâ€™UE, visant Ã moderniser les rÃ©seaux europÃ©ens, accÃ©lÃ©rer lâ€™Ã©lectrification et renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique. Lâ€™accord vise Ã amÃ©liorer la planification, les interconnexions et les permis, bien que dâ€™importantes lacunes subsistent concernant les permis numÃ©riques, les dÃ©lais clairs de connexion, la transparence pour les promoteurs et la flexibilitÃ© des non-fossiles.

ParallÃ¨lement, jâ€™ai Ã©tÃ© fiÃ¨re de signer le tout premierÂ accord tripartite sur le stockage dâ€™Ã©nergie, aux cÃ´tÃ©s de reprÃ©sentants de lâ€™UE et des nations, de lâ€™industrie du stockage et des Ã©nergies renouvelables, ainsi que des consommateurs dâ€™Ã©nergie. Cela a envoyÃ© un signal important : le stockage est central pour la compÃ©titivitÃ©, lâ€™accessibilitÃ© et la sÃ©curitÃ© de lâ€™Europe. Il souligne Ã©galement que les objectifs des rÃ©seaux, du stockage, de lâ€™Ã©lectrification et des Ã©nergies renouvelables doivent Ã©voluer de concert si lâ€™Europe veut rÃ©duire la dÃ©pendance aux combustibles fossiles volatils et construire un systÃ¨me Ã©lectrique plus propre et plus rÃ©silient.

Au-delÃ des rapports et des jalons politiques, ce mois-ci a aussi Ã©tÃ© consacrÃ© aux personnes. Lors dâ€™Intersolar, notre Ã©quipe a participÃ© Ã plus de dix confÃ©rences, organisÃ© notre petit-dÃ©jeuner Market Intelligence, participÃ© Ã notre visite annuelle de lâ€™industrie manufacturiÃ¨re, accueilli les membres lors de notre dÃ©jeuner de rÃ©seautage, et cÃ©lÃ©brÃ© avec collÃ¨gues et partenaires lors de notre soirÃ©e au stand. Chaque Ã©change a montrÃ© la mÃªme chose : notre secteur est dÃ©terminÃ©, innovant et prÃªt Ã livrer des rÃ©sultats.

Avec 99 partenaires, nous avons cÃ©lÃ©brÃ© laÂ JournÃ©e europÃ©enne du soleilÂ le 21 juin, le jour le plus long et le plus lumineux de lâ€™annÃ©e. Â« Le solaire est inarrÃªtable. Il continue de battre des records. En avril de cette annÃ©e, le solaire, avec lâ€™Ã©olien, a, pour la premiÃ¨re fois, gÃ©nÃ©rÃ© plus dâ€™Ã©lectricitÃ© que de gaz dans le monde Â», a dÃ©clarÃ© le commissaire Ã lâ€™Ã‰nergie et au Logement, Dan Jorgensen, dans unÂ message vidÃ©o spÃ©cialÂ Ã lâ€™occasion de la JournÃ©e solaire. Cette annÃ©e, la JournÃ©e europÃ©enne du solaire Ã©tait centrÃ©e autourÂ des Histoires solairesÂ ; nous avons mis en lumiÃ¨re lâ€™aspect humain de la transition Ã©nergÃ©tique : les mÃ©nages, les communautÃ©s, les entreprises et les rÃ©gions dÃ©jÃ bÃ©nÃ©ficiant du solaire.

Avec le recul, ce fut un mois de preuves, dâ€™Ã©lan et de responsabilitÃ©s renouvelÃ©es. Les preuves montrent que le solaire et le stockage connaissent une croissance remarquable. Lâ€™Ã©lan montre que lâ€™industrie, les dÃ©cideurs politiques et les consommateurs sont de plus en plus alignÃ©s. La responsabilitÃ© est claire : lâ€™Europe doit Ã©liminer les obstacles restants et construire les rÃ©seaux, la capacitÃ© de stockage et le systÃ¨me Ã©lectrique flexible nÃ©cessaires Ã la prochaine Ã©tape de la transition.

Ensemble, nous continuons Ã mener cette transition, et ce mois-ci nous a donnÃ© toutes les raisons de continuer Ã avancer.