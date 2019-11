Q CELLS obtient un ETN pour son systÃ¨me de montage Q.FLAT G-5, pour toiture terrasse

Spécialement conçu pour une installation sur toit plat, le Q.FLAT G-5 a obtenu une évaluation positive lors d’une ETN (Enquête de Technique Nouvelle). Ce système est commercialisé sur un marché français, en pleine croissance, en particulier dans le secteur des toitures plates. Détails !

Q CELLS, fournisseur mondial de solutions énergétiques globales comprenant les cellules et les modules solaires ainsi que les équipements de stockage, de gestion et de distribution d’énergie, commercialise d’ores et déjà son système de montage primé Q.FLAT G-5, spécialement conçu pour les toits plats, sur le marché français.

L’arrivée du Q.FLAT G-5 était très attendue en France, où l’on prévoit une croissance accélérée du secteur solaire commercial et industriel grâce à l’aide continue du gouvernement français. Le Q.FLAT G-5 est déjà disponible sur d’autres marchés solaires européens de premier ordre, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Son arrivée en France, renforcée par l’obtention de l’Enquête de Technique Nouvelle (ETN), représente une étape importante pour Q CELLS en tant que fournisseur de solutions énergétiques totales dans le monde entier.

Conçu spécialement pour les toits plats

En 2018, le système de montage Q.FLAT G-5 a été reconnu par les juges du prix Solar+Power Award pour son approche innovante de l’installation de modules solaires sur toit plat et a reçu le prix de la meilleure innovation système (Balance-of-System, BOS).

Cette reconnaissance est le fruit de plusieurs années de travail du département recherche et développement de Q CELLS, situé au siège de l’entreprise, à Thalheim, en Allemagne. C’est là, en effet, qu’une équipe de chercheurs engagés s’est efforcée d’améliorer la version déjà existante du Q.FLAT G-4. L’objectif premier du Q.FLAT G-5 était d’aider les clients finaux à faire baisser leur coût actualisé de l’énergie (Levelized Cost of Electricity, LCOE), ce qui a été réalisé grâce à la conception innovante de la nouvelle version, permettant d’apporter à nos clients un des meilleurs rapports qualité/prix.

Une densité énergétique de 170 Wc/m².

Les éléments de fixation spécialement conçus du Q.FLAT G-5 assurent une installation rapide et sûre des modules avec un temps d’installation réduit de moitié en comparaison du Q.FLAT G-4. De plus, la double inclinaison à 10º du système de montage assure un rendement optimal de l’énergie solaire et contribue à atteindre une densité énergétique de 170 Wc/m². Il s’agit, en matière d’installation solaire, d’un nouveau standard de puissance par surface occupée. Le Q.FLAT G-5 apparaît comme une solution idéale pour les grands toits plats qui sont si courants pour les bâtiments commerciaux et industriels français.

Stephan Maurel, directeur des ventes France pour Q CELLS, a dit : « Nous avons travaillé dur pour obtenir cette ETN, pour le marché français. Nous sommes convaincus que le Q.FLAT G-5 est une solution d’excellence, capable de répondre à la demande toujours croissante en installation photovoltaïque pour les toitures des bâtiments commerciaux et industriels. Le programme décidé par le gouvernement met devant nous des buts ambitieux. Sur les prochaines années, on installera de nouvelles installations PV de grande capacité et dont une proportion croissante se trouveront sur les toits plats commerciaux et industriels, un marché en pleine expansion ! » « En nous assurant que nos chers Q.PARTNERS soient en mesure de proposer notre système de montage sur toit plat à leurs clients, Q CELLS s’adapte de nouveau aux besoins spécifiques du marché photovoltaïque français et continue à jouer un rôle de pionnier dans la transition énergétique du pays. »