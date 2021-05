CAPEB /COROXYL : partenariat pour promouvoir les solutions de traitement de l’eau pour les installations de chauffage

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et l’industriel français COROXYL, spécialiste du traitement de l’eau, des installations de chauffage, de la climatisation et du solaire, ont signé un partenariat pour accompagner les entreprises adhérentes de la CAPEB dans la promotion d’installations de chauffage et de climatisation performantes. Cette collaboration prévoit de mettre à disposition des adhérents de la CAPEB toute l’expertise et les solutions COROXYL sur les problématiques de traitement d’eau rencontrées dans les installations de chauffage.

L’accord de partenariat signé par Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, via sa filiale Béranger Développement, et Philippe Lafond, Président de COROXYL, vise à accompagner les entreprises artisanales du bâtiment et les adhérents de la CAPEB dans la promotion de solutions de chauffage et de climatisation COROXYL.

Partenariat gagnant-gagnant

COROXYL s’engage à proposer des formations destinées à développer les connaissances des adhérents de la CAPEB ainsi que des outils et argumentaires d’aide à la vente pour les solutions de la marque. COROXYL, en lien avec la CAPEB, élaborera des produits, services et offres à destination des entreprises artisanales du bâtiment, qui seront également sollicitées pour tester les nouveaux produits et solutions de la marque. Dans le cadre de ce partenariat gagnan-gagnant, COROXYL s’engage également à renvoyer toutes les entreprises artisanales du bâtiment qui souhaitent avoir des informations ou devenir ECO Artisan RGE vers les CAPEB départementales. L’entreprise travaillera enfin avec la CAPEB afin de proposer ses solutions dans le cadre des offres Pack FACILIPASS et FACILIPRIME créées par la CAPEB.

Contribuer à l’avancée de la transition énergétique dans le secteur du BTP

De son côté, la CAPEB favorisera l’organisation de réunions entre les CAPEB départementales et COROXYL et à l’élaboration des contenus de formations et des nouveaux produits et services. Par ailleurs, la CAPEB informera les entreprises artisanales du bâtiment de la gamme de services et de produits proposés par COROXYL, dans le domaine de la maîtrise de l’énergie du bâtiment et de son évolution, dès le lancement d’une nouvelle offre. Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « Promouvoir et mettre en place les services et les produits de COROXYL, spécialiste en son domaine auprès de nos adhérents, est l’opportunité de contribuer à l’enrichissement des connaissances des professionnels sur des produits de qualité. Par ce partenariat, COROXYL contribuera directement à l’avancée de la transition énergétique dans le secteur du BTP ».