Hertz 2 : Corsica Sole met en service l’un des plus puissants complexes de stockage d’Ã©nergie par batteries d’Europe continentale

Avec la mise en service de Hertz 2, Corsica Sole achÃ¨ve l’un des plus puissants complexes de stockage d’Ã©nergie par batteries d’Europe continentale, illustrant le savoir-faire franÃ§ais dans une technologie devenue indispensable Ã l’Ã©quilibre des rÃ©seaux Ã©lectriques.

Quelques jours aprÃ¨s avoir annoncÃ© la crÃ©ation de Stockage Ã‰nergie France, premiÃ¨re association professionnelle franÃ§aise dÃ©diÃ©e au stockage stationnaire par batteries, Corsica Sole met en service Hertz 2, un systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batteries (BESS) de 100 MW / 200 MWh situÃ© Ã ArukÃ¼la, en Estonie. DÃ©veloppÃ© au sein de Baltic Storage Platform, la coentreprise rÃ©unissant Evecon, Corsica Sole et Mirova, ce second parc complÃ¨te Hertz 1, inaugurÃ© en fÃ©vrier dernier Ã Kiisa. Ensemble, les deux installations atteignent dÃ©sormais une capacitÃ© totale de 200 MW et 400 MWh, constituant l’un des plus importants complexes de stockage d’Ã©nergie par batteries d’Europe continentale.

Une expertise franÃ§aise reconnue Ã l’Ã©chelle europÃ©enne

Â« Le stockage d’Ã©nergie n’est plus une technologie d’avenir : il est devenu une infrastructure essentielle des systÃ¨mes Ã©lectriques modernes. Avec Hertz 2, nous dÃ©montrons qu’il est possible de dÃ©ployer Ã grande Ã©chelle des solutions performantes pour accompagner le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, renforcer la rÃ©silience des rÃ©seaux et garantir la sÃ©curitÃ© d’approvisionnement. Depuis plus de quinze ans, Corsica Sole dÃ©veloppe cette expertise, aujourd’hui reconnue bien au-delÃ de nos frontiÃ¨res. Â», confie Michael Coudyser, directeur gÃ©nÃ©ral de Corsica Sole. PionniÃ¨re du stockage d’Ã©nergie depuis plus de quinze ans, Corsica Sole a dÃ©veloppÃ© son expertise sur les rÃ©seaux Ã©lectriques insulaires, oÃ¹ les batteries jouent un rÃ´le essentiel pour maintenir en permanence l’Ã©quilibre entre production et consommation d’Ã©lectricitÃ©. Cette expÃ©rience, acquise dans des environnements particuliÃ¨rement exigeants, permet aujourd’hui Ã Corsica Sole de dÃ©velopper et d’exploiter des projets de rÃ©fÃ©rence Ã l’Ã©chelle europÃ©enne. Avec Hertz 1 puis Hertz 2, Corsica Sole dÃ©montre sa capacitÃ© Ã dÃ©ployer des installations parmi les plus performantes du continent, mobilisant des compÃ©tences de haut niveau en dÃ©veloppement de projets, intÃ©gration rÃ©seau, ingÃ©nierie, financement, exploitation et valorisation sur les marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ©.

Une infrastructure stratÃ©gique pour le rÃ©seau Ã©lectrique europÃ©en

ConnectÃ© au rÃ©seau de transport d’Ã©lectricitÃ© exploitÃ© par Elering, Hertz 2 participe aux principaux marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ© et des services systÃ¨me, notamment les rÃ©serves de frÃ©quence, indispensables au maintien de la stabilitÃ© du rÃ©seau. GrÃ¢ce Ã leur capacitÃ© Ã rÃ©agir en quelques millisecondes aux variations de frÃ©quence, les batteries constituent aujourd’hui un Ã©lÃ©ment clÃ© des rÃ©seaux Ã©lectriques modernes. Elles permettent notamment d’assurer la stabilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique ; d’accompagner l’intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables ; de stocker les surplus de production lorsque l’Ã©lectricitÃ© est abondante ; de restituer cette Ã©nergie lors des pÃ©riodes de forte demande mais aussi de limiter les Ã©pisodes de forte volatilitÃ© des prix de l’Ã©lectricitÃ©. Dans les pays baltes, oÃ¹ le systÃ¨me Ã©lectrique fonctionne dÃ©sormais de maniÃ¨re synchronisÃ©e avec le rÃ©seau continental europÃ©en, ces infrastructures contribuent directement Ã renforcer la rÃ©silience du rÃ©seau et la sÃ©curitÃ© d’approvisionnement.

Une rÃ©alisation industrielle d’envergure

SituÃ© Ã proximitÃ© de Tallinn, Hertz 2 repose sur une architecture modulaire composÃ©e de 54 conteneurs abritant 2 328 modules de batteries. Chaque conteneur embarque ses propres systÃ¨mes de refroidissement, de protection incendie et de supervision. RÃ©plique technique de Hertz 1, le projet a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© en Ã©troite coopÃ©ration avec le gestionnaire de rÃ©seau estonien Elering, dont l’expertise a jouÃ© un rÃ´le dÃ©terminant dans l’intÃ©gration de l’installation au rÃ©seau de transport. Sa rÃ©alisation a Ã©galement mobilisÃ© plusieurs partenaires industriels de premier plan, parmi lesquels Nidec Conversion, WiSo Engineering, Yuso, Connecto et Energel, illustrant l’excellence de la coopÃ©ration europÃ©enne autour de ce projet stratÃ©gique.

Un investissement majeur au service de la transition Ã©nergÃ©tique

Hertz 1 et Hertz 2 reprÃ©sentent ensemble 170 millions d’euros d’investissements privÃ©s, financÃ©s notamment par la Banque europÃ©enne pour la reconstruction et le dÃ©veloppement (BERD), la Banque nordique d’investissement (NIB) et Edmond de Rothschild Asset Management. Ils dÃ©montrent que le stockage d’Ã©nergie est dÃ©sormais une infrastructure mature, capable d’attirer des financements internationaux de premier plan et de rÃ©pondre aux nouveaux besoins de flexibilitÃ© des systÃ¨mes Ã©lectriques europÃ©ens.

EncadrÃ©Â

Le stockage : un enjeu stratÃ©gique pour la France

Alors que la France accÃ©lÃ¨re l’Ã©lectrification des usages et poursuit le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, le stockage stationnaire par batteries devient un levier essentiel de l’Ã©quilibre du systÃ¨me Ã©lectrique. Les besoins franÃ§ais sont estimÃ©s Ã plus de 6 GW de capacitÃ©s de stockage raccordÃ©es au rÃ©seau haute tension d’ici 2030, reprÃ©sentant prÃ¨s de 4 milliards d’euros d’investissements privÃ©s. Dans cette perspective, Corsica Sole a rÃ©cemment pris l’initiative, avec Eclipse, de crÃ©er Stockage Ã‰nergie France, premiÃ¨re association professionnelle dÃ©diÃ©e au stockage stationnaire par batteries, afin d’accompagner l’Ã©mergence d’une filiÃ¨re franÃ§aise forte. Ã€ travers cette rÃ©alisation, Corsica Sole confirme sa volontÃ© de mettre son expertise acquise Ã l’international au service du dÃ©veloppement de la filiÃ¨re franÃ§aise du stockage, appelÃ©e Ã jouer un rÃ´le majeur dans la transition Ã©nergÃ©tique des prochaines dÃ©cennies.