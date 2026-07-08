Lâ€™HÃ´tel dâ€™Alsace coiffÃ© dâ€™une centrale solaire avec optimiseurs SolarEdge

La CollectivitÃ© europÃ©enne dâ€™Alsace Ã©quipe son siÃ¨ge lâ€™HÃ´tel dâ€™Alsace au cÅ“ur du centre-ville de Strasbourg dâ€™une centrale solaire pour renforcer son autonomie Ã©nergÃ©tique. InstallÃ©e sur les toits, cette nouvelle centrale photovoltaÃ¯que de 130 kWc en autoconsommation marque une Ã©tape majeure dans la stratÃ©gie Ã long terme de la CeA en matiÃ¨re d’Ã©nergie propre et de maÃ®trise des coÃ»ts.Â Â

La CollectivitÃ© europÃ©enne dâ€™Alsace (CeA) vient de mettre en service une centrale solaire en autoconsommation sur les toits de lâ€™HÃ´tel dâ€™Alsace, son siÃ¨ge situÃ© au cÅ“ur de Strasbourg. Cette nouvelle installation sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie engagÃ©e de longue date en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique et de la maÃ®trise des coÃ»ts de fonctionnement de son parc immobilier.

Un circuit court qualifiÃ© dâ€™autoconsommation patrimoniale

Dans un contexte marquÃ© par lâ€™Ã©volution de la rÃ©glementation S21 et par la forte volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©, la CeA a souhaitÃ© sÃ©curiser durablement ses dÃ©penses Ã©nergÃ©tiques tout en renforÃ§ant son autonomie Ã©nergÃ©tique. Ã€ ce titre, la collectivitÃ© publique a fait le choix dâ€™investir massivement dans lâ€™Ã©nergie solaire. Depuis 2021, elle a Ã©quipÃ© 50 sites (dont 46 collÃ¨ges) cumulant 5,3 MWc et bÃ©nÃ©ficie dÃ©jÃ dâ€™un retour dâ€™expÃ©rience concluant en matiÃ¨re dâ€™autoconsommation solaire. En effet, les sites Ã©quipÃ©s autoconsomment tout ou partie de la production photovoltaÃ¯que et les surplus servent Ã alimenter dâ€™autres sites de la collectivitÃ©, via un circuit court qualifiÃ© dâ€™autoconsommation patrimoniale actuellement en expÃ©rimentation avec Energies Strasbourg. EncouragÃ©s par ces rÃ©sultats positifs, les Ã©lus de la CeA ont dÃ©cidÃ© de poursuivre le dÃ©ploiement dâ€™installations photovoltaÃ¯ques et lâ€™Ã©quipement de l’HÃ´tel d’Alsace en panneaux solaires permet de concrÃ©tiser cet engagement sur lâ€™un des sites principaux de la collectivitÃ©. Â«Â Lâ€™HÃ´tel dâ€™Alsace est un Ã©tablissement recevant du public Ã forte valeur patrimoniale, ce qui implique un niveau dâ€™exigence Ã©levÃ© en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© Ã©lectrique et de maÃ®trise des risques. Il Ã©tait essentiel dâ€™assurer une protection tant des occupants que du bÃ¢timent en lui-mÃªme. Nous avons dâ€™ailleurs la mÃªme stratÃ©gie dans les collÃ¨ges, que nous avons Ã©laborÃ©e dÃ¨s le dÃ©but du plan photovoltaÃ¯que, en lien avec les services dâ€™incendies et secours. Câ€™est pour cette raison que nous avons fait le choix de recourir Ã la technologie innovante des Optimiseurs de Puissance. InstallÃ©s sous chaque paire de panneaux, ces dispositifs renforcent la sÃ©curitÃ©, en garantissant une trÃ¨s faible tension rÃ©siduelle en sortie de panneaux en cas de coupure. De plus, ils nous permettent dâ€™avoir un suivi de performance de chaque panneau, ce qui nous aide Ã optimiser le fonctionnement de nos centralesÂ Â» souligne Estelle Le Roy, Responsable du service Ã©nergies renouvelables au sein de la CeA.

Une installation sur-mesure pour un projet particuliÃ¨rement complexe

ImplantÃ© en centre-ville et dotÃ© dâ€™une architecture singuliÃ¨re avec une toiture courbe, lâ€™HÃ´tel dâ€™Alsace prÃ©sentait un niveau de complexitÃ© Ã©levÃ© pour y implanter de faÃ§on harmonieuse une installation solaire. Une expertise technique et une qualitÃ© de dialogue entre maÃ®tre dâ€™ouvrage, maÃ®tre dâ€™Å“uvre, installateur, Architectes des BÃ¢timents de France et contrÃ´leur technique ont permis de valider la faisabilitÃ© du projet et dÃ©finir la solution la plus adaptÃ©e. La situation et la valeur patrimoniale du bÃ¢timent exigeait une rÃ©elle approche esthÃ©tique en plus des exigences habituelles applicables Ã tous les projets photovoltaÃ¯ques de la collectivitÃ©. La courbure de la toiture gÃ©nÃ¨re peu de zones dâ€™ombrage, mais celles-ci sont nÃ©anmoins prises en compte pour optimiser la production. Les ombrages peuvent rÃ©duire significativement lâ€™efficacitÃ© des systÃ¨mes solaires conventionnels. En effet, avec des onduleurs de chaÃ®nes traditionnels, lorsquâ€™un seul panneau est ombragÃ© et voit ainsi ses performances diminuer, lâ€™ensemble des panneaux raccordÃ©s Ã la mÃªme chaÃ®ne sâ€™aligne sur celui affichant la performance la plus faible, entraÃ®nant une baisse importante de la production globale. Câ€™est pourquoi la CollectivitÃ© europÃ©enne dâ€™Alsace a retenu la solution innovante Ã optimisation DC de SolarEdge, qui repose sur lâ€™utilisation dâ€™Optimiseurs de Puissance installÃ©s sous chaque paire de panneaux photovoltaÃ¯ques. Cette approche permet dâ€™Â«â€¯individualiserâ€¯Â» chaque paire de panneaux, de sorte que les performances des modules exposÃ©s adÃ©quatement au soleil ne soient pas impactÃ©es par ceux ombragÃ©s, maximisant ainsi la production dâ€™Ã©nergie et garantissant la viabilitÃ© Ã©conomique du projet. Sur une annÃ©e, la centrale solaire couvre un peu moins de 10â€¯% de la consommation globale du site, reprÃ©sentant en 2025 une Ã©conomie annuelle de 24â€¯000â€¯â‚¬.

SÃ©curitÃ© maximale pour un ERP dâ€™exception

En tant quâ€™Ã©tablissement recevant du public (ERP), le bÃ¢timent est soumis Ã des exigences de sÃ©curitÃ© particuliÃ¨rement strictes. Ã€ cet Ã©gard, le systÃ¨me solaire est Ã©quipÃ© de la fonction SafeDCâ„¢ de SolarEdge, conÃ§ue pour rÃ©duire automatiquement la tension du champ photovoltaÃ¯que Ã 1 V par optimiseur (tension sans danger au toucher) lorsque que l’onduleur ou le rÃ©seau est mis hors tension. Cette fonctionnalitÃ© est essentielle pour assurer ainsi la sÃ©curitÃ© des occupants, des opÃ©rations de maintenance et des Ã©quipes dâ€™intervention. Cette exigence de sÃ©curitÃ© est dâ€™ailleurs dÃ©sormais renforcÃ©e par la certification CNPP Certified obtenue par SolarEdge pour sa solution de dÃ©tection dâ€™arcs Ã©lectriques sur les installations photovoltaÃ¯ques : une certification reconnue par le rÃ©fÃ©rentiel en matiÃ¨re de protection du risque incendie, APSAD D20.

Un projet phare qui inscrit la CeA dans une transition Ã©nergÃ©tique durable au service du territoire

Avec ce projet emblÃ©matique, la CollectivitÃ© europÃ©enne dâ€™Alsace confirme son rÃ´le dâ€™acteur public moteur dans la transition Ã©nergÃ©tique territoriale, conciliant innovation technologique, respect du patrimoine et maÃ®trise des finances publiques. Cette collaboration fructueuse avec un partenaire technique tel que lâ€™entreprise alsacienne spÃ©cialisÃ©e dans le photovoltaÃ¯que, Enerios AssociÃ©s a vocation Ã se poursuivre, puisquâ€™elle sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™un plan de dÃ©ploiement pluriannuel sur le patrimoine immobilier de la collectivitÃ©. Dans une logique dâ€™amÃ©lioration continue, elle commence Ã Ã©tudier le recours Ã des systÃ¨mes de stockage permettant dâ€™augmenter encore lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique. Â« Cette approche a offert une flexibilitÃ© accrue pour la maÃ®trise dâ€™ouvrage et nous : lâ€™installateur. Face Ã la complexitÃ© multi-faÃ§ades du bÃ¢timent, cette installation Ã©quipÃ©e dâ€™Optimiseurs de Puissance a permis une rÃ©duction significative du volume de cÃ¢blage solaires en comparaison Ã une installation en chaÃ®ne traditionnelle. Clairement cela a pesÃ© sur la budgÃ©tisation du projet. La solution SolarEdge que nous avons retenue, a aussi permis une mise en service trÃ¨s rapide grÃ¢ce notamment Ã son application SetApp (paramÃ©trage) ultra simplifiÃ©. Vraiment, intuitif ! Enfin, grÃ¢ce Ã lâ€™application dÃ©diÃ©e, la supervision trÃ¨s prÃ©cise permettant dâ€™analyser les dÃ©faillances en amont permet de rÃ©duire les coÃ»ts opÃ©rationnels de maintenance curative. Plus concrÃ¨tement, un suivi Ã la paire de module nous offre un gain de temps et dâ€™argent Â» conclut Martin Wolf, cofondateur & associÃ© dâ€™Enerios AssociÃ©s.

EncadrÃ©

Lâ€™installation de lâ€™HÃ´tel dâ€™Alsace en chiffres